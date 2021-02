In Calabria, la Vergine abbraccia la mafia

IndagineNell’Italia meridionale, i membri delle organizzazioni criminali dimostrano facilmente la loro religiosità. In Vaticano si stanno prendendo iniziative per porre fine ad alcune pratiche radicate nella tradizione.

La meta, mitica, non è offerta al primo arrivato. Bisogna prima uscire dalla periferia di Reggio Calabria, lasciandosi dietro la targa piena di proiettili nell’ultimo paese prima che l’autostrada salga verso le valli selvagge dell’Aspromonte e si lasci inondare di nebbia. L’auto naviga quindi attraverso un labirinto di querce e felci, la foresta di un racconto di Grimm nel cuore del Mezzogiorno. L’autista, abbandonato dal GPS, perde la direzione, fino a quando la cortina di foglie finalmente si apre e appare, e si trova in una profonda valle, il santuario più sacro della Calabria: una chiesa modesta, pochi edifici con fondamenta in pietra per ospitare pellegrini e bancarelle chiuse Souvenir invernali.

Notre Dame de Boulsey (Calabria), ottobre 2020. Tommaso Bonaventure su “The World”

Notre Dame de Paulsy promette la salvezza del visitatore. “Scendi a Polsi con i tuoi peccati e torna nove”Di solito, dicono gli iniziatori. Per credere la più pia, la Vergine locale – detta anche la “Regina della Montagna” – compie miracoli: dà figli alla donna sterile, cura gli infermi, dà la parola agli idioti.

Ma altri resoconti di lui, questa volta supportati da intercettazioni e confessioni di pentimento. L’élite della ndrangheta, la mafia calabrese, ha sempre avuto le proprie abitudini di tiro. Durante i “vertici” organizzati segretamente in questo rifugio imponente, i cui dormitori contengono circa 250 letti, i capi dei clan hanno forgiato alleanze, celebrato investimenti e ordinato sanzioni.

All’interno della Chiesa di Notre-Dame de Paulse (Calabria), nell’ottobre 2020. Tommaso Bonaventura per “il mondo”

Quattro persone entrano nel campus, chiuso al pubblico una domenica d’inverno. Uomini di poche parole esitano a parlare del loro luogo di lavoro unico: una vecchia guardia africana e diacono, cuoco e giardiniere. Intorno a loro regna il silenzio cotone delle montagne.

Questo ruppe la calma con rimpianto, disse la guardia con voce debole: “Durante le celebrazioni di settembre, più di 7.000 pellegrini si incontrano qui. Molti di loro arrivano scalzi, dopo due giorni di cammino, e alcuni finiscono la strada in ginocchio. Le auto sono parcheggiate in fila per chilometri”. Tra la folla di clienti abituali, ci sono un certo numero di “ndranghetisti”, a volte dagli Stati Uniti, dal Canada o dall’Australia; L’opportunità per loro di combinare Hajj e incontri di lavoro.

Stanza blindata per il prete

