In AppGallery troverai tutte le app di cui hai bisogno

Data di pubblicazione: 24/12/2020

Ci sono già più di 3 miliardi di utenti di smartphone nel mondo. Questi piccoli dispositivi capaci sono diventati i nostri fedeli compagni ad ogni turno. Naturalmente, non senza motivo. Ci permette di fare mille e una faccende ovunque e in qualsiasi momento. Gran parte del merito della sua versatilità va a una varietà di applicazioni.

Ecco perché abbiamo deciso di tuffarci nelle profondità per te Negozi di app HuaweiChe è uno dei tre negozi più grandi del suo genere con oltre 500 milioni di utenti e stiamo cercando alcune delle app più importanti che ogni utente dovrebbe avere sul proprio telefono. Nella selezione, abbiamo prestato particolare attenzione agli sviluppatori domestici.

Rimani connesso sempre e ovunque

Quasi nulla supera la sensazione quando vai in una divertente escursione del sabato con la tua famiglia, chiacchierando con un vecchio amico per un caffè o festeggia un progetto completato con successo con i tuoi colleghi. L’energia che viene rilasciata durante la socializzazione della vita non può essere semplicemente sostituita. Tuttavia, ci sono anche momenti in cui incontrare i propri cari non è possibile per un motivo o per l’altro.

In quel momento, le applicazioni di chat e di social networking, con cui possiamo restare in contatto, possono aiutarci a distanza. Un’app popolare può essere molto utile in questa materia Viber, Che ti consente di inviare messaggi di testo, foto, chat di gruppo, chiamate regolari, videochiamate e creare le tue GIF, tra le altre cose.

Ha anche caratteristiche simili cavo, Che è noto per maggiore privacy e sicurezza. Ti consente di creare conversazioni riservate completamente crittografate e non memorizzate sui server aziendali e puoi anche creare gruppi di interesse pubblico e privato.

Chi è più vicino alla comunicazione in formato foto e video, è necessario installarlo sul telefono Huawei chat istantanea. È diventato famoso per i messaggi che scompaiono dopo 24 ore e oggi ha aggiunto un po ‘di altre funzionalità. Su Snapchat, puoi pubblicare eventi interessanti che ti sono accaduti durante il giorno sotto forma di una storia, seguire le notizie, creare avatar divertenti ed emoji “live” e inviare messaggi ad amici di tutte le forme e generi.

Risparmia tempo e riduci lo stress

Uno smartphone può essere un ottimo strumento per organizzare e organizzare la vita. Soprattutto se sei un po ‘più distratto. Con le giuste applicazioni, creerai immediatamente una solida base che renderà la tua giornata più facile in molti modi.

In primo luogo, il mobile banking non dovrebbe essere trascurato. Non è più necessario pagare le bollette sul computer desktop inserendo manualmente riferimenti, importi e altri dati. O peggio, facendo la fila davanti a una banca o a un ufficio postale.

Con il mobile banking, puoi facilmente scattare una foto del voucher di pagamento e pagare con un clic. Puoi anche eseguire molti altri servizi, incluso il monitoraggio del saldo del tuo account, l’aumento del limite della carta di pagamento e persino l’ottenimento di un prestito rapido. Nello store AppGallery troverai le applicazioni dei clienti dalle loro banche NLBE il NKBME il Casse di risparmio dei lavoratoriE il SberbankE il Cassa di risparmio a Intis San Paulo. Inoltre, sono disponibili anche portafogli portatili mBills a Valo.

Quindi ottieni il controllo dei tuoi soldi, seguito dall’organizzazione del resto del tuo portafoglio. Probabilmente non pochi di voi hanno allungato il portafoglio a causa delle varie carte fedeltà, tessere associative e coupon. Con l’app Le mie carte Diventerà una cosa del passato. Nell’app puoi archiviare le tue carte di plastica in formato digitale inviando così al tuo portafoglio un efficace trattamento dimagrante.

Soprattutto, è molto importante organizzare la tua vita digitale: tutti i tuoi file, foto e video. Spesso queste cose sono frammentate in diversi finali. Alcuni si trovano sul computer, altri sul telefono e altri su un’unità USB o su un’unità esterna. Non c’è motivo per un tale disordine digitale oggi e i servizi cloud come il cloud di Huawei sono i più utili. Con esso, puoi sincronizzare tutti i tuoi file in un unico posto e accedervi in ​​qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo tu voglia.

Piacere per occhi e orecchie

Telefoni e altri dispositivi smart come i tablet possono venire in soccorso in moltissime situazioni, tra le quali c’è sicuramente la ricerca della noia. Dopo tutto, sono dispositivi multimediali che supportano tutte le moderne piattaforme di distribuzione dei contenuti con le loro capacità.

Apri l’AppGallery Store e troverai tutto ciò che il tuo cuore desidera. Le versioni mobili sono disponibili dai siti di notizie per tenerti informato sugli eventi quotidiani 24ur.com a RTVSLO.siGli appassionati di film e contenuti televisivi possono immergersi nella quantità infinita di contenuti di alta qualità forniti dalle piattaforme moderne. NEOE il TempoE il T-2 tv2goE il VOYO.SI a YouTube immaginato-Se trovi la tua sicurezza nella musica, non dovresti perdere l’app Deezer Con una ricca ricchezza di opere musicali, tutta la dinamica e il movimento appassionato di AppGallery ti aspettano i giochi più recenti e popolari. È un gioco elettronicoE il Asfalto 9E il Lords MobileE il Acuità visiva E tante altre cose.

Quanto è profonda la tana del coniglio?

Naturalmente, questi sono solo alcuni dei nostri consigli d’oro. AppGallery offre migliaia di altre app chiaramente organizzate per categorie di contenuti. Inoltre, ti aiuta a trovare i contenuti che desideri Un motore di ricerca versatile, Petal SearchDove puoi cercare app, notizie, foto e altre informazioni pertinenti.

Altro su AppGallery: https://consumer.huawei.com/si/mobileservices/appgallery/

Maggiori informazioni sulla ricerca dei petali: https://consumer.huawei.com/si/mobileservices/search/