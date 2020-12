Un team internazionale di scienziati ha scoperto un nuovo tipo di Haresha, “la madre di quarantaquattro”, nella grotta Mauvel in Romania, che è stata scoperta nel 1986 a pochi chilometri dalla costa del Mar Nero. È famosa per il suo ecosistema unico e le sue acque sotterranee a basso tenore di ossigeno ricche di idrogeno solforato e anidride. Carbonio.

Questa nuova specie appartiene alla classe dei poliploidi, che prende il nome con questo nome perché contiene 44 appendici, ma in realtà contengono zampe il cui numero varia tra 20 e 300, e la lunghezza del tipo scientificamente noto (Cryptops speleorex) è compresa tra 46 e 52 mm.

Secondo il comunicato sul sito di Euric Alert (Allerta Euric(Le nuove specie sono state descritte nello studio pubblicato sulla rivista Zookies)Chiavi ZooKeys), Datato 16 dicembre, questa è una revisione paritaria aperta che copre argomenti relativi agli animali e fornisce informazioni su tutte le nuove specie aggiunte all’EOL.

All’interno della grotta romana appare la specie recentemente scoperta della “madre di quarantaquattro” (Mihai Paseo – Uric Alert)

Pesca notturna

“Madre di quarantaquattro” è un animale il cui corpo è appiattito dall’alto verso il basso ed è composto da una testa, un tronco e una testa coperta da uno scudo verticale, e porta due lembi longitudinali chiamati zabanin, e le due estremità posteriori sono più lunghe del resto degli arti poiché li usa per catturare e attaccare la preda.

Questo insetto è diffuso in tutto il mondo, in particolare nei continenti d’America e in Australia. Ci sono molti colori e dimensioni. Predilige luoghi umidi come edifici, vicino a spiagge, sotto pietre e case, nei giardini, sotto le foglie e nell’immondizia, e si ritrova in abbondanza in natura in primavera, sotto le rocce e piante perenni.

Non sono esposti al sole e non escono per caccia se non di notte, e sono esposti a forte siccità quando escono durante il giorno, perché non contengono uno strato ceroso che protegge il loro corpo dall’essiccamento e impedisce la fuoriuscita di liquidi da esso con l’evaporazione.

Ecosistema unico

La grotta di Mouville è un ecosistema sotterraneo unico, dove l’ossigeno nell’aria è la metà della quantità a cui siamo abituati, ma molto zolfo, e la vita animale esiste solo a causa dei batteri sintetici sintetici che si nutrono di anidride carbonica e metano.

Questa grotta era già isolata dal mondo esterno per milioni di anni durante l’Era del Neogene, e la vita nella grotta è stata separata dall’esterno negli ultimi 5,5 milioni di anni, e dipende interamente dalla composizione chimica piuttosto che dalla fotosintesi.

Movil ha attirato l’attenzione degli scienziati sin dalla sua inaspettata scoperta da parte dei lavoratori romani nel 1986. È interessante notare che, nonostante le dure condizioni di vita, si è presto scoperto che l’ecosistema della grotta ospita animali diversi e unici, caratterizzati da endemismi eccezionali e specifici legami alimentari.

Finora, la grotta è stata conosciuta per fornire un habitat per scorpioni acquatici, ragni, sanguisughe uomo delle caverne e certamente molte altre creature che devono ancora essere scoperte. Ma a quanto pare, questo ecosistema crudele – dove respirare da solo potrebbe essere fatale per la maggior parte di noi – ha finalmente incoronato re, la nuova specie scoperta dalla madre di quarantaquattro.

Gli scienziati esplorano la Grotta Mauvel in Romania, che forma un ecosistema sotterraneo unico (Mihai Paseo – Urik Alert)

Re delle caverne

È stato a lungo pensato che questo ecosistema sotterraneo unico fosse abitato anche da specie che vivono sulla superficie sparse in tutta Europa, e sebbene fossero convinti che questo scenario fosse altamente improbabile, il dottor Farbo Vahtera dell’Università di Turku in Finlandia e il professor Pavel Stuyve del Museo Nazionale di Storia decisero Naturalista in Bulgaria, e il Dr. Nisreen Akari del Museo di Storia Naturale di Vienna, Austria, hanno fatto un curioso esame degli abitanti della strana grotta “Mauvel”.

“I nostri risultati hanno confermato i nostri sospetti e hanno rivelato che il millepiedi di Mauvel differisce morfologicamente e geneticamente, indicando che si è evoluto dal suo parente più prossimo sulla superficie nel corso di milioni di anni a una classificazione completamente nuova più adatta alla vita nell’oscurità infinita”, spiegano i ricercatori nel loro articolo. .

Aggiungono: “Il nuovo tipo di madre di quarantaquattro che abbiamo descritto è un predatore velenoso, ed è di gran lunga l’animale più grande precedentemente descritto da questa grotta. Pensando prima a questo sistema sotterraneo, abbiamo deciso di nominare la specie (Cryptops speleorex) che può essere tradotto al re della grotta.”