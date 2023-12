Londra5 dicembre 2023 /PRNewswire/ — La popolare app di messaggistica istantanea. Organizzazione marittima internazionale, ha collaborato con The Game Awards (TGA) per diventare il suo partner di distribuzione globale. Questa partnership consentirà all’IMO di trasmettere la cerimonia del 2023 Los Angeles In tutto il mondo su 8 dicembre 2023In 12:30 GMT.

I Game Awards sono un evento annuale che premia i successi ottenuti nel settore dei videogiochi. Riunisce importanti giocatori di videogiochi, sviluppatori e icone della cultura pop per celebrare e mostrare il gioco come una forma d’arte stimolante, stimolante ed emozionante. Quest’anno, un comitato consultivo dei principali editori e piattaforme di giochi guiderà l’evento, al quale parteciperanno 5.000 ospiti speciali e addetti ai lavori del settore.

Le passate cerimonie TGA hanno visto la partecipazione di volti famosi come Gal Gadot, Cristoforo Nolan, Keanu Reeves, vin Diesel, Al Pacino, Jason Schwartzmann, Jack Nero, Margot RobbieE Tom Olanda. Quest’anno i candidati al titolo di Gioco dell’anno sono: Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder e The Legend of Zelda: Kingdom Tears.

Gli utenti imo possono accedere al live streaming cliccando su un banner dedicato nella sezione “Storia” sulla home page o nella sala audio. Godranno di una trasmissione immersiva di 3 ore della prestigiosa cerimonia. “Siamo onorati di essere il partner di distribuzione globale dei The Game Awards e di portare questo entusiasmante evento alla nostra comunità. Continueremo a migliorare i nostri servizi e a portare nuove ed entusiasmanti funzionalità alla nostra comunità”, ha affermato. Mehran è fantasticoDirettore dei lavori dell’Organizzazione marittima internazionale.

“Il nostro obiettivo è raggiungere un pubblico più ampio, quindi siamo felici di accogliere gli utenti imo”, ha affermato. Jeff Kelly, CEO e conduttore dei Game Awards. “Vogliamo che le persone vedano il gioco come una forma di intrattenimento stimolante, coinvolgente e stimolante”, ha aggiunto.

Anche piattaforme come Facebook, YouTube e Instagram hanno aderito per distribuire i Game Awards 2023 a livello globale.

Scopri di più su questo evento su https://imo.im/blog/imo-partners-with-The-Game-Awards-2023-for-worldwide-live-streaming-en?lang=en&force=true.

Scarica imo gratuitamente da https://imo.im/.

A proposito dell’IMO

imo è una piattaforma globale di comunicazione istantanea che mira a fornire alle persone il modo più conveniente, interattivo e divertente di comunicare. Attraverso servizi di comunicazione vocale e video accessibili, imo connette più di 200 milioni di utenti in 62 lingue in più di 170 paesi e regioni in tutto il mondo. imo consente alle persone di connettersi attraverso chilometri e confini.