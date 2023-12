Il Vietnam partecipa alla mostra internazionale dell’artigianato in Italia

I produttori artigianali vietnamiti sono tra le quasi 2.600 aziende provenienti da 86 paesi che partecipano ad “Artigiano in Fiera”, una mostra internazionale dell’artigianato che si svolge a Milano, in Italia, dal 2 al 10 dicembre.

Foto: VNA/CVN

Il padiglione del Vietnam ha presentato oggetti decorativi e prodotti in seta di alta qualità di otto aziende di Hanoi, tra cui Musa Pacta One Member Ltd. Co, Vietnam Handicraft Co.Ltd, Hanhsilk Joint Stock Company, Huong Anh Handicraft Trading and Production Co.Ltd.

Questa è una buona opportunità per le aziende vietnamite di espandere la propria rete di clienti e conoscere meglio l’esperienza delle aziende straniere, migliorando così la qualità e il design dei loro prodotti per soddisfare i gusti dei consumatori europei.

Nel corso di una sessione di lavoro con l’Ambasciatore vietnamita in Italia, Duong Hai Hung, Antonio Intiglietta, Presidente e Amministratore Delegato di Gestione Fiere, organizzatore dell’evento, ha apprezzato la partecipazione del Vietnam all’evento, sottolineando che i prodotti di punta del paese del sud-est asiatico sono la ceramica e la seta prodotti. Ha anche detto che presto visiterà il Vietnam per coordinare e sostenere il Vietnam nella partecipazione all’edizione del prossimo anno.

Le due parti hanno discusso una serie di attività e preparativi specifici che dovranno essere attuati per quanto riguarda la partecipazione del Vietnam alla fiera nei prossimi anni.

“Artigiano in Fiera” è la più grande manifestazione artigianale al mondo organizzata dal 1996, dove artigiani provenienti da tutto il mondo presentano i loro prodotti tipici.

VNA/CVN