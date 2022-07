Il tempo può esacerbare gli incendi in corso nel circuito

Francia 2

Giovedì 14 luglio, in Gironda, le fiamme avanzano nel Test du Buch e le previsioni meteo non incoraggiano l’ottimismo. in tutto il dipartimento, questo è Più di 4.000 ettari emettono già fumo. Solo a La Teste-de-Buch ci sono 2.100 ettari di foresta bruciato in pochi giorni. Più di 1.000 vigili del fuoco sono in attesa di contenere gli incendi.

La cattiva notizia: il tempo può cambiare rapidamente le cose in modo sfavorevole. Innanzitutto sono previste temperature elevate ancora giovedì e nei giorni successivi. Dovrai anche stare attento al vento che sta appena iniziando a salire. I 60 sfollati durante la notte dovrebbero poter tornare a casa solo se le condizioni lo permetteranno. I vigili del fuoco restano molto vigili.