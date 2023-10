Oggi, gli scienziati della Penn State affermano che la loro ulteriore ricerca, basata sull’analisi dei dati della navicella spaziale Curiosity e sulle simulazioni numeriche, suggerisce che la realtà potrebbe andare molto oltre. “Marte potrebbe aver avuto molti più fiumi di quanto si pensasse in precedenza, il che offre sicuramente una visione più ottimistica della vita anticaSul pianeta.

Simulazione dell’erosione marziana rispetto alle caratteristiche topografiche del Golfo del Messico

Il cratere Gale è stato scelto come sito di atterraggio per il rover Curiosity perché presentava molti segni di possibile presenza d’acqua nel corso della sua storia. Sono proprio le sue incisioni a determinare gli sviluppi pubblicati in Lettere di ricerca geofisica. Utilizzando i dati raccolti dalla sonda spaziale Curiosity al cratere Gale, il team della Penn State ha trovato segni di depositi fluviali che non erano associati allo scenario della “dorsale del fiume”.

Utilizzando una combinazione di immagini del rover Curiosity della NASA, rilievi di rocce sedimentarie sotto il Golfo del Messico sulla Terra e simulazioni al computer, i geologi dell’USC hanno determinato che le comuni formazioni di crateri – chiamate forme di cratere sedile-naso – sono probabilmente i resti di un antico fiume. famiglia.

Guidato dal geologo Benjamin Cardenas, assistente professore di geoscienze alla Penn State e autore principale dell’articolo che annuncia la scoperta, il team di ricercatori ha simulato un’erosione simile a quella trovata a MarteUtilizzando scansioni 3D degli strati della Terra. Nel progettare il loro modello computerizzato, si sono basati specificamente sui rilievi del fondale marino nel Golfo del Messico prodotti dalle compagnie petrolifere nell’arco di 25 anni. Quando hanno eseguito la simulazione, il modello ha riprodotto morfologie simili a quelle documentate dalla NASA su Marte.

Il terreno è costituito da un’alternanza di pendii ripidi, “sponde” poco profonde e brevi creste (“nasi”), che si formano quando il materiale sedimentario depositato nei canali viene eroso dai fiumi in direzione preferenziale, forse a causa dei venti dominanti. In superficie, i fiumi hanno un ruolo importante nei cicli, nelle interazioni chimiche, nei nutrienti e nei nutrienti, tutti i nostri fattori hanno un impatto positivo sulla vita, poiché sono cardenas, i dati sono specifici dei fiumi essendo benefici per le persone più belle cose… Marte.

Marte è il pianeta dei fiumi?

Marte è il pianeta dei fiumi?

Ciò suggerisce che il paesaggio sedimentario marziano potrebbe essere stato formato da fiumi durante un periodo abitabile abbastanza lungo nella storia marziana, ha spiegato Cardenas in un comunicato stampa della Penn State. Un elemento incoraggiante per la possibilità di vita sul pianeta rosso nel passato. “ Sulla Terra, i corridoi fluviali sono molto importanti per la vita, i cicli chimici, i cicli dei nutrienti e i cicli dei sedimenti“.

