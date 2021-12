Il ritrovo: Bvlgari Hotel Paris, lusso italiano

Inserito il Dic. 2021 alle 14:00

Parigi – La famiglia Bvlgari Hotels si allarga con quest’ultimo parigino, inaugurato il 2 dicembre, un locale italiano glamour-chic che saprà entusiasmare la clientela più esigente. I buongustai parigini potranno finalmente scoprire l’incredibile cucina dello chef tre stelle Niko Romito.

Il concetto. In termini di hotel di lusso e hotel eccezionali, Parigi era già ben dotata. Dall’inizio dell’anno scolastico, l’offerta si è arricchita di due nuovi gioielli con, a settembre, “Cheval Blanc Paris” e, questo mese, l’ultimo nato tra gli hotel Bvlgari. Non temiamo i luoghi comuni: quest’ultimo offre ai turisti più sofisticati un’esperienza di dolce vita indimenticabile, in linea con i valori del brand. La sua suite “Bvlgari Penthouse”, con una superficie di 400 m2 su due livelli, è mozzafiato, con il suo terrazzo di 600 m2, un vero giardino pensile con vista panoramica su Parigi e i suoi monumenti. La piscina di 25 metri, decorata con la giusta dose di buon gusto e la giusta dose di sobrietà, è puro splendore.

L’arredamento. Firmata dallo studio di architettura milanese Antonio Citterio Patricia Viel, la decorazione del “Bvlgari Hotel Paris” costituisce senza dubbio il suo caposaldo, con il suo “L’italianità lussuosa specifica della casa di gioielli romana”, come spiega (giustamente) la direzione. I colori caldi, beige e “zafferano Bulgari”, bagnano gli spazi comuni e le camere da letto. La raffinatezza italiana è presente dal vestibolo con un’installazione luminosa della bottega Barovier & Toso di Murano. Questo lusso estremo si ritrova in ogni dettaglio, come questo marmo Arabescato per il bagno con le sue venature simmetriche (prodezza tecnica del taglio dei blocchi). L'”italianità” del luogo è talvolta associata all’arte di vivere parigina, come dimostra il motivo dei tappeti chevron, un elegante cenno ai nostri pavimenti in parquet point of-hungary.

Gusto. Prima di cena, non perdetevi l’aperitivo al bar, con i suoi cocktail esclusivi e i suoi piattini birichini, e soprattutto il suo bel bancone, in onice retroilluminato. Poi all’ora dei pasti, devi vivere l’esperienza “Il Restorante Niko Romito”, dove lo chef tre stelle nel suo ristorante in Abruzzo ha reinventato i classici italiani per Bvlgari: costoletta di vitello alla milanese, risotto, lasagne, tagliata di manzo al rosmarino. ..

Le camere : 76 camere e suite.

Quanto : da 1.700 euro a notte… e 35.000 euro per la suite Bvlgari Penthouse. Al ristorante menù a 70 euro a pranzo ea 115 euro la sera. Alla carta, da 70 a 110 euro.

Dov’è : 30, avenue George V, 75008 Parigi. Telefono. : 01 81 72 10 00.