Il prezzo del bitcoin soddisfa le previsioni S2F e punta a $ 100.000

Bitcoin (BTCTieni traccia delle previsioni dei prezzi in modo accurato e non lasciare che gli investitori aspettino più per realizzare un profitto in questo ciclo rialzistaDice il famoso analista quantitativo PlanB.

In un tweet del 17 dicembre, il creatore di Stock Pricing For Stream (S2F) sottolineato Che nell’attuale semiciclo, La crescita di Bitcoin è sulla buona strada.

BTC raggiunge l’obiettivo del modello S2F di $ 23.562

Nonostante l’enorme volatilità di questa settimana, Il modello stock-to-flow rimane accurato nella sua capacità di prevedere il tasso di variazione del prezzo di Bitcoin su lunghi periodi.

I critici lo hanno sostenuto Bitcoin non sarà in grado di ripetere il suo comportamento dal suo ultimo ciclo rialzista, e in particolare dal 2017I guadagni questa volta saranno meno visibili e richiederanno più tempo per concretizzarsi.

Confronto delle prestazioni da maggio (data del terzo evento Metà blocco di Bitcoin) con prestazioni dopo la prima e la seconda metà nel 2012 e nel 2017, Quest’anno non potrebbe essere più uguale al risultato del libro di testoPiano dei dadi b.

Ha riassunto i “cicli di prolungamento del RIP” e i “rendimenti decrescenti” insieme a un nuovo schema.

Grafico dell’andamento dei prezzi di Bitcoin dopo il dimezzamento. Fonte: PlanB / Twitter

La corsa di Bitcoin ai massimi livelli Oltre $ 23.000 Consente inoltre di riempire lo spazio vuoto nel modulo stock-to-flow. Prima di allora, la coppia BTC / USD si è comportata poco meno di $ 20.000 rispetto al requisito del modello.

Ma come menzionato Cointelegraph, anche a novembre, Bitcoin ha già sovraperformato della metà dal 2016.

Varie versioni del modello Stock-to-Flow richiedono un prezzo di Bitcoin compreso tra $ 100.000 e $ 576.000 entro la fine dell’attuale ciclo medio nel 2024.. Giovedì, la coppia BTC / USD ha raggiunto completamente la previsione giornaliera del modello originale di 23.562 $.

Diagramma del modello Stock-to-Flow di Bitcoin per il 17 dicembre 2020 Fonte: Digitalik

Arb: Il “prezzo equo” per Bitcoin è di $ 12.000

Con sgomento dei vostri scettici, un numero crescente di finanzieri aziendali sta iniziando a condividere questa visione e mettere i loro soldi per dimostrarlo.

questa settimana, One River Asset Management ha rivelato un piano per aumentare l’esposizione a bitcoin ed ether (ETH) A oltre 1 miliardo di dollari entro l’inizio del 2021. Guggenheim, Che si riservava il diritto di destinare parte del proprio capitale a Bitcoin, Ora afferma che il valore equo di Bitcoin è di $ 400.000 1.600% in più rispetto al massimo storico di giovedì.

Solo pochi nuovi valori anomali spingono la serie dell’orso. di mezzo Claude Erb, Il gestore patrimoniale più noto per la scrittura Il “dilemma d’oro”E il Il rapporto discute contro l’utilità del metallo prezioso come copertura contro un’inflazione inaspettata.

a Nuovo oggetto Intitolato, “ Bitcoin è proprio come l’oro tranne quando non lo è. ”E il Erb sta producendo un nuovo modello di prezzo vagamente legato all’effetto rete che fornisce un valore teorico massimo di $ 74.000 per bitcoin.

Il suo sommario recita: “Bitcoin non ha precedenti di essere una copertura contro l’inflazione, una riserva di valore e un rifugio sicuro”.

Probabilmente, il prezzo del bitcoin può essere diviso in un prezzo equo discutibile dalla rete Bitcoin e una deviazione del prezzo equo Sia Bitcoin che l’oro sono circa il 50% più alti dei “prezzi equi”.

