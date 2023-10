Il Nokia 2660 è ottimo per una disintossicazione digitale

Gli utenti di smartphone che desiderano abbandonare la tecnologia digitale quest’anno si sono rivolti al Nokia 2660 Flip.

Creatori HMD Affermano che il dispositivo essenziale è uno dei preferiti della Gen Z, ma il telefono conserva brillantemente le funzionalità che i millennial amano di più, incluso Snake.

Disponibile per € 79,99, il 2660 Flip presenta un design a conchiglia elegante e minimalista ed è disponibile in cinque colori: “Pop Pink”, “Lush Green”, “Red”, “Blue” e “Black”.

Per gli utenti che possiedono un Nokia 3310 dall’inizio del secolo, il telefono presenta alcuni piaceri familiari, anche se leggermente raffinati, ed è facile da usare.

L’interfaccia è la stessa dei primi modelli popolari, ma lo schermo è più grande e con una risoluzione più elevata. I pulsanti sono anche più grandi e più accessibili.

Per quanto riguarda le applicazioni, il 2660 Flip è ovviamente limitato: radio FM, orologio, calcolatrice, torcia, ma anche Internet e Facebook.

Il telefono ha una solida fotocamera da 0,3 MP che può anche catturare video. Non è presente una fotocamera selfie, ma la fotocamera ha un autoscatto.

Snake, che è stato scolorito, è preinstallato ed è facile sprecare 20 minuti come sempre. Altri giochi come Tetris compaiono nel menu principale, ma gli utenti dovranno pagare per scaricarli.

Il 2660 Flip viene fornito con 48 MB di RAM, 128 MB di spazio di archiviazione e doppia SIM di serie.

Il dispositivo ha un display da 2,8 pollici e un display QQVGA secondario da 1,77 pollici quando chiuso, oltre a Bluetooth, jack per cuffie da 3,5 mm e connessione Micro USB.

Nokia 2660 Flip in “verde lussureggiante”

Senza tutte quelle app ingombranti e ad alta intensità di utilizzo, la batteria rimovibile da 1450 mAh dura a lungo: probabilmente non avrai bisogno di caricarla per diversi giorni.

Nel complesso, il Nokia 2660 Flip è perfetto per chiunque desideri ridurre l’utilizzo del proprio dispositivo pur divertendosi un po’ vecchio stile.

Immagine: Nokia 2660 Flip. (Immagine: HMD)