Il governo inizia a monitorare mentre nuove specie di zanzare invadono il Kenya

Lo ha detto giovedì lanciando l’operazione di distribuzione delle zanzariere a Kampala. La zanzara è conosciuta con il nome scientifico Anopheles stephensi, ma come altre zanzare, dormire sotto le zanzariere può proteggere gli esseri umani dai loro morsi.

“È molto subdolo, può riprodursi nelle aree urbane e potrebbe farci perdere tutti i progressi che abbiamo ottenuto nella lotta alla malaria. Non lamentatevi, andate al punto di distribuzione delle zanzariere o chiamate il presidente della LC1”.

Secondo i dati e i rapporti di ricerca del Ministero della Salute, la malaria uccide 16 ugandesi ogni giorno e causa una perdita economica annuale stimata in 500 milioni di dollari (1,76 trilioni di scellini) a causa dei costi delle cure e della perdita di tempo lavorativo.

“Queste zanzare si riproducono principalmente nelle aree urbane e quindi rappresentano un grosso problema per aree come Kampala e Wakiso dove il numero di casi di malaria è diminuito in modo significativo. C’è anche un’altra specie chiamata arabiensis che punge principalmente dall’esterno”, ha detto.