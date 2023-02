Il display dei messaggi interattivo e versatile di Vestaboard supera facilmente qualsiasi display intelligente di Google o Amazon

La tecnologia secolare ha appena ricevuto un importante aggiornamento, con celebrità come Drake e Jennifer Garner che la utilizzano nelle loro case incentrate sul design e aziende come Google e Netflix che adottano l’attraente sistema di visualizzazione dei messaggi nei propri uffici.

C’è qualcosa di “noioso” negli schermi digitali. Sono molto simili a Superman: molto potenti, imbattibili e senza un vero mistero. In nessun universo Superman è affatto il perdente. Se gli schermi digitali non ti entusiasmano più, non sei solo. Progettato come Batman sugli schermi digitali, Vestaboard è deliziosamente moderno mentre attinge dal passato, avvolto in un senso di oscuro capriccio.

Designer: Faiza Moore e Fred Bald

Vestaboard 8448 utilizza un pannello splendidamente stampato e progettato con precisione per visualizzare testo e colori, offrendoti un’alternativa più stravagante e dal design retrò al tuo schermo digitale. Con 6 righe di 22 unità di caratteri ciascuna, per un conteggio totale dei messaggi di 132 caratteri, Vestaboard si collega al tuo smartphone per visualizzare tutto ciò che potresti sognare e include funzionalità opzionali per notifiche e informazioni da oltre 250 fonti. Il flutter della tua Vestaboard è attraente ed emozionante da guardare… e a differenza degli schermi digitali, guardare la tua Vestaboard non si stanca mai!

Vestaboard aggiunge un bel dinamismo a qualsiasi stanza, che sia a casa, in ufficio o in uno spazio commerciale. A casa, le famiglie usano Vestaboard per accogliere gli ospiti, celebrare anniversari, impostare il menu del giorno o, in generale, mantenere la famiglia organizzata e sincronizzata. Coppie e amici si divertono molto a condividere i migliori scherzi. Negli spazi commerciali, Vestaboard può fungere da menu dinamico, bacheca o installazione che attira l’attenzione dei passanti o accoglie i clienti VIP.

Un’app mobile/basata sul Web ti consente di controllare la tua Vestaboard digitando citazioni, messaggi o persino utilizzare l’editor visivo per creare design sulla tua Vestaboard utilizzando le tavolozze dei colori. Puoi anche optare per Vestaboard+, un servizio di abbonamento a pagamento che ti consente di connettere la tua Vestaboard a più canali per notizie, quotazioni di borsa, prezzi delle criptovalute (se ci sei ancora interessato), risultati sportivi e altro ancora. Puoi anche sincronizzarlo con il tuo calendario per visualizzare gli eventi imminenti o con Spotify, Apple Music o Sonos per visualizzare il titolo e l’artista del brano attualmente in riproduzione.

Vincitore di un Red Dot Design Award, il Vestaboard è disponibile in bianco o nero, con singoli bit (unità split-flap) da abbinare. Ogni bit viene meticolosamente testato per milioni di cicli per arrivare al carattere esatto corretto al momento esatto e può anche essere sostituito individualmente, se qualcosa dovesse andare storto. Il display analogico è prodotto utilizzando materiali e componenti di altissima qualità ed è stato progettato dai ragazzi di Bould Design, che hanno lavorato anche con Nest, Roku, Eero e GoPro. Vestaboard viene fornito con la propria app, compatibile sia con Android che con iOS, e può essere utilizzata anche come app Web da un laptop o da un computer desktop. Offre inoltre un’esperienza che nessun altro smart display controllato da Alexa/Siri/Google può eguagliare. Il fascino di Vestaboard è multisensoriale, con il familiare suono svolazzante dei bit mentre i personaggi cambiano. Sono anche fantastici da guardare e, a differenza dei tuoi schermi digitali, hanno un meraviglioso tocco umano e un innegabile senso di mistero!