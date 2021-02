Il caso della raffineria di Augusta: mandato d’arresto internazionale per i principali imputati

Il premier Abdulaziz Jarad ha parlato mercoledì 24 febbraio 2021 dell’acquisizione da parte di Sonatrach della raffineria di Augusta in Italia.

Nell’annunciare che il polo giudiziario economico e finanziario aveva aperto un’indagine giudiziaria sull’acquisizione di questa raffineria, Abdul Aziz Jarad ha affermato che il giudice inquirente ha emesso un mandato di arresto internazionale contro il principale sospettato in questo caso.

Jarad non lo ha menzionato per nome, ma è l’ex CEO di Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, che attualmente è all’estero. Quest’ultimo era a capo del Gruppo Sonatrach al momento dell’acquisizione della raffineria di Augusta dalla multinazionale americana ExxonMobil. Anche Ould Kaddour ha difeso l’acquisizione.

Il Primo Ministro ha affermato che la giustizia perseguirà i responsabili dei casi di corruzione ovunque si trovino e dei tentativi di danneggiare l’economia nazionale.

Abdelaziz Jarad è intervenuto in un discorso pronunciato da Hassi Raml (Provincia di Laghouat) in occasione della celebrazione del cinquantesimo anniversario della nazionalizzazione degli idrocarburi e del sessantacinquesimo anniversario della fondazione dell’Unione generale dei lavoratori algerini (UGTA).

Ricordiamo che nel luglio 2020 il Tribunale di Pir-Mourad Rais (Algeri) ha deciso di avviare un’indagine per determinare le responsabilità nell’acquisizione da parte di Sonatrach della raffineria di Augusta in Italia.

La giustizia è in custodia cautelare, l’ex vice presidente del gruppo Sonatrach Ahmed Mazighi e consigliere dell’ex CEO di Sonatrach Abdelmoumen Ould Kaddour. Viene processato per sperpero di denaro pubblico e abuso di ufficio.

Il ministro uscente dell’Energia, Abdul Majid Attar, ha confermato, a fine agosto scorso, che il caso di questa raffineria è sotto processo. “Quando sono stato informato del progetto (l’acquisizione della raffineria di Augusta, ndr), mi è stato detto che era un buon affare, che le nostre importazioni sarebbero state ridotte e che avremmo potuto lavorare il greggio algerino. L’ho detto. era un buon affare. Il ministro dell’Energia per la LSA Direct du Soir d’Algérie ha detto: “Alla fine, la questione è completamente diversa.” parlarne e lasciare che Al-Adl faccia il suo lavoro.

Più di 700 milioni di dollari per una raffineria di 70 anni

Dopo aver firmato l’accordo di vendita con Esso Italiana, la controllata italiana di ExxonMobil, nel maggio 2018, Sonatrach ha terminato la vendita della raffineria di Augusta il 1 ° dicembre 2018.

Sonatrach precisava all’epoca che “lo scopo di questa operazione comprende la raffineria di Augusta e i tre terminal petroliferi di Palermo, Napoli e Augusta, nonché gli interessi nelle condutture che collegano la raffineria ai vari terminal”.

Durante questa acquisizione è trapelato molto inchiostro, sia per il suo acquisto da 725 milioni di dollari che è proibitivo per una raffineria di 70 anni. Sonatrach ha anche sottolineato il fatto che la raffineria lavorerà il greggio algerino, colmando così il deficit nazionale di prodotti raffinati.

In realtà, però, la raffineria di Augusta è progettata per minerali di media e alta densità, non per minerali leggeri nella categoria di quelli prodotti dall’Algeria.

La National Company si è trovata inoltre obbligata a contrarre un prestito di 150 milioni di dollari con la Arab Petroleum Investment Corporation, APICORP, per acquistare greggio dalla Saudi Aramco per la stessa raffineria di Sonatrach in Italia. Ha anche garantito prestiti per lavori di manutenzione presso la raffineria, che sono dell’ordine di $ 100 milioni.

Pertanto, Sonatrach ha speso quasi 1 miliardo di dollari per acquistare una raffineria di sette decenni dal suo ex proprietario statunitense ExxonMobil.