un Nuova ricerca Mostra come il cambiamento climatico influenzi l’asse attorno al quale ruota la Terra. Studia il fenomeno Spostamento polareMentre i due poli geografici della Terra si muovono rispetto all’asse di rotazione, i ricercatori hanno concluso che il cambiamento climatico è una delle cause di questo movimento. I suoi scienziati Scienze geografiche e ricerca sulle risorse naturali Nel documento, la Cina spiega come lo spostamento polare osservato dal 1990 può essere spiegato dai cambiamenti terrestri nell’approvvigionamento idrico (TWS).

TWS include cambiamenti nei livelli dell’acqua sulla Terra dovuti allo scioglimento dei ghiacciai e all’estrazione delle acque sotterranee. Il motivo per cui i cambiamenti sono così importanti è perché influenzano la distribuzione della massa terrestre e quando abbiamo un oggetto in rotazione – un vasino o un pianeta – la sua distribuzione di massa influenza il modo in cui ruota. Secondo le osservazioni GRACE della NASA, questi cambiamenti dell’acqua negli anni ’90 sono principalmente dovuti ai cambiamenti climatici.

Il più rapido scioglimento dei ghiacci dovuto al riscaldamento globale è stata la causa più probabile dello spostamento polare negli anni ’90. Altre possibili cause sono i cambiamenti TWS nelle regioni non polari, a causa del cambiamento climatico e del consumo insostenibile di acque sotterranee per l’irrigazione e altre attività umane.

Lo spostamento dell’asse è così piccolo che le persone non possono capirlo nella loro vita quotidiana, ma dal 1995 al 2020 la velocità media di spostamento è aumentata di circa 17 volte rispetto alla stessa misura registrata dal 1981 al 1995. In effetti, un cambiamento nella direzione di spostamento da sud a est.

La ricerca ha avuto un impatto maggiore sulla nostra comprensione delle quantità di acqua immagazzinata nel sottosuolo nel ventesimo secolo. I ricercatori hanno raccolto 176 anni di dati sullo spostamento polare. Utilizzando vari metodi, saranno in grado di calcolare la quantità di acque sotterranee perse nel corso degli anni.