Neil Turok, fisico che sfida la teoria del Big Bang e difende l’idea di un “universo specchio”

Carliserrano

BBC World News

27 aprile 2021, 17: 46-03 Aggiornato 27 minuti fa

Attribuito a lui, cortesia Immagine illustrativa, La maglietta di Neil Turok dimostra l’idea di un “universo specchio”

La principale teoria scientifica sull’emergere dell’universo è che tutto è iniziato con il famoso Big Bang, un’enorme esplosione di tutta la materia 13,8 miliardi di anni fa.

Il Big Bang ha dato inizio allo spazio e al tempo e, a causa di questa esplosione iniziale, l’universo si sta espandendo fino ad oggi.

Ma alcuni fisici mettono in dubbio il modello e sostengono che il Big Bang potrebbe non essere avvenuto come si pensa.

Uno di loro è il fisico teorico sudafricano Neil Turok, direttore onorario del Permiter Institute for Theoretical Physics in Canada.

“Il Big Bang è il più grande mistero della scienza”, dice Turok in una conversazione con BBC News Mondo, il servizio spagnolo della BBC. “Ci sono prove sufficienti per convincerci di una grande esplosione, ma è un mistero … non conosciamo il suo meccanismo.”

Secondo lui, la teoria del Big Bang che esiste oggi è “incompleta”.

Turok ha lavorato al fianco di Stephen Hawking nel tentativo di scoprire l’inizio dell’universo, ma dice che i calcoli su cui hanno lavorato “erano imperfetti e incoerenti”.

Il fisico sudafricano si rende conto di far parte di una minoranza, ma suggerisce una visione diversa del Big Bang.

Turok è anche in conflitto con modelli ed esperimenti che suggeriscono di vivere in un universo complesso, che, per spiegare come funziona l’universo, aggiunge sempre più nuove idee su particelle, dimensioni extra o campi invisibili.

Invece, la sua opinione è che l’universo sia “estremamente semplice” e che non sia necessario proporre nuovi modelli o nuove particelle per spiegarlo. READ La sonda Emirati Hope invia la sua prima immagine di Marte

“Stiamo annegando nelle teorie”, dice. “L’universo è incredibilmente economico. Ha alcuni principi e li usa costantemente.”

Le idee di Turok, oltre a mettere in discussione il lavoro di molti suoi colleghi, sollevano interrogativi esistenziali che vanno oltre l’astronomia.

Attribuito a lui, GT Immagine illustrativa, Turok dice che l’uomo è una delle cose più complesse dell’universo

L’universo dello specchio

La teoria del Big Bang più plausibile è che tutta la materia e l’energia esistenti fossero concentrate in un punto e che la potente esplosione abbia fatto espandere tutto ciò che esisteva – l’universo – miliardi di volte nella sua dimensione originale. Così nacquero il tempo e lo spazio come li conosciamo.

Poi, mentre continuava ad espandersi e raffreddarsi, l’universo non era più una zuppa densa e affollata di particelle e si formarono gli ammassi di materia che compongono le stelle e le galassie.

Da allora, secondo il modello, l’universo ha continuato ad espandersi e continuerà ad espandersi fino a quando un giorno, miliardi e miliardi di anni da adesso, tutto sarà così disperso che diventerà uno spazio freddo e inattivo.

Secondo questa interpretazione, il tempo inevitabilmente avanza e vediamo sempre più materia che antimateria.

Turok, tuttavia, sfida questo punto di vista. Il problema, secondo la sua teoria, è che questo concetto di universo viola il principio di simmetria nella meccanica quantistica. Le simmetrie descrivono le proprietà dello spaziotempo e delle particelle che rimangono invariate nonostante alcune transizioni.

Il suggerimento di Turok è che il Big Bang abbia anche dato origine a un “universo specchio”, in cui le nostre leggi fisiche si governano, ma viceversa.

È un “anti-universo” in cui il tempo torna indietro e l’antimateria domina. In questo modo si otterrà la simmetria. READ Per prima cosa prendi le "semplici" istruzioni di DeNA Tatsuhiro Shibata del leggendario maestro che ha cambiato | Conteggio completo

Secondo Turok, sebbene appaia più complesso, questo meccanismo è una spiegazione più semplice di ciò che è accaduto nei primi momenti dell’universo.

Ad esempio, elimina la possibilità di più universi o dimensioni aggiuntive – ipotesi non ancora provate ma utilizzate per spiegare vari fenomeni astronomici.

Il modello dell’universo dello specchio fornisce anche un’interpretazione della materia oscura.

La materia ordinaria, che possiamo vedere e toccare, costituisce solo il 5% circa della materia nell’universo. Il resto corrisponde a una misteriosa materia oscura di cui si sa poco e che potrebbe consistere in una particella ancora sconosciuta oggi.

Tuttavia, Turok afferma che non è necessario pensare a nuove particelle ipotetiche per spiegare la materia oscura.

La sua teoria prevede che il Big Bang abbia prodotto un gran numero di “neutrini di destra”, un tipo di particella che non è stato ancora osservato ma che teoricamente dovrebbe essere presente.

Secondo il modello dell’universo dello specchio, la materia oscura è composta da “neutrini della mano destra”.

Turok ha detto: “In questo doppio universo risultante dal Big Bang, puoi calcolare il numero di neutrini della mano destra nell’universo attuale, e questo numero corrisponde alla quantità di materia oscura che deve essere presente”.

“In questo modo, arriviamo alla spiegazione più semplice della materia oscura, che non richiede una nuova teoria”.

Attribuito a lui, GT Immagine illustrativa, Secondo Turok, la teoria del Big Bang è incompleta

Semplicità ed economia

Turuk ha detto in una conferenza in cui ha presentato la sua teoria: “L’universo è la cosa più semplice dell’universo”.

Ciò significa che non è favorevole all’aggiunta di nuove particelle, nuovi campi e nuove dimensioni nello studio della fisica e della cosmologia. READ La Terra gira più velocemente di 50 anni fa. qual è il problema?

“L’area in cui lavoro era responsabile di migliaia di modelli e concetti, ma la natura ora ci mostra che è molto semplice”, dice il fisico. “Non ci sono prove di queste nuove aggiunte fatte da persone come me negli ultimi 30 anni”.

Ad esempio, è scettico su ciò che significano le nuove scoperte del Large Hadron Collider (LHC) e del Fermilab, che sono acceleratori di particelle. Recenti esperimenti con acceleratori indicano la presenza di nuove particelle o forze che non sono state ancora viste.

“Sebbene questi risultati siano presentati come segni di una nuova fisica, questa affermazione non può essere giustificata al momento”, aggiunge, aggiungendo che questi risultati possono essere interpretati sulla base di principi già noti.

Turok teme che ogni volta che i ricercatori di fisica teorica scoprono un mistero, aggiungono una nuova componente per risolvere il problema.

Dice: “Teoria delle stringhe, teoria M, brane, dimensioni extra, tutti i tipi di complessità. Così abbiamo inventato il multiverso. Il multiverso è l’esempio perfetto di una teoria sprecata”.

Attribuito a lui, Boyle / Permiter Institute for Theoretical Physics Immagine illustrativa, Il modello Tuvuk Konin propone, uno dei quali rispecchia l’altro

Parte disordinata

Per Turok, invece di aggiungere ingredienti, la chiave per comprendere i segreti dell’universo è guardare alla natura “sorprendente semplicità, bellezza, eleganza ed economia”.

Per un fisico, l’universo è molto semplice sulle scale più piccole e più grandi, ma a metà strada tra loro, dove ci sono gli umani, c’è una complicazione.

“Mi piace chiamarla la ‘parte disordinata’ della bilancia”, dice. Non siamo nel Big Bang, ed è molto noioso e uniforme, e non c’è niente di interessante nel Big Bang “.

“Probabilmente siamo la cosa più complessa dell’universo e trovo stimolante per le persone rendersi conto che siamo circondati dalla semplicità”, dice Turok.

“Siamo complessi e imprevedibili, ma siamo in grado di scoprire la straordinaria semplicità e l’economia dell’universo”.

“Siamo lo strumento che l’universo deve conoscere se stesso.”