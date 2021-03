I telefoni OnePlus non avranno più la modalità Fnatic

Ma tutte le sue caratteristiche rimarranno intatte

OnePlus ha collaborato per la prima volta con l’organizzazione di eSport professionale Fnatic su OnePlus 7 Serie nel 2019. La partnership ha portato a una nuova modalità di gioco per i telefoni OnePlus, chiamata Fnatic Mode, insieme a Uovo di Pasqua e due sfondi a tema Fnatic. Dopo il lancio della serie OnePlus 7, la nuova modalità è gradualmente diventata È stato introdotto in molti dei vecchi telefoni OnePlus, E da allora è rimasta una parte importante di OxygenOS. Ma le cose stanno per cambiare presto.

OnePlus di recente Ho iniziato a parlarne Basato su OxygenOS 11 Open Beta 3 Android 11 Per la serie OnePlus 7. Secondo il log delle modifiche, l’aggiornamento includeva solo alcuni miglioramenti e correzioni di bug. Ma come Reddit Utente u / T1Az di recente sottolineatoInoltre, apporta una modifica alla modalità Fnatic. La modalità di gioco è stata rinominata Modalità di gioco professionale nell’ultima Open Beta.

Poiché la società non ha fatto alcun annuncio ufficiale in merito a questa modifica, abbiamo approfondito il rilascio per confermare la modifica. E abbiamo trovato molte nuove serie “Modalità di gioco Pro” nell’app OnePlus Games. Abbiamo quindi contattato OnePlus per commentare lo stato della sua partnership con Fnatic e abbiamo ricevuto la seguente dichiarazione:

La partnership di OnePlus con Fnatic è giunta a una fine naturale e reciproca. Gli utenti di OnePlus che hanno apprezzato la modalità Fnatic continueranno a ricevere le stesse funzionalità e capacità, ma sotto il nome della nuova modalità di gioco Pro. L’aggiornamento dei nomi si sposterà su tutti i dispositivi a partire dalla serie 6. Fnatic è stato un partner di supporto di OnePlus e non vediamo l’ora di collaborare di nuovo in futuro. “

Poiché la partnership di OnePlus con Fnatic è sempre stata una collaborazione commerciale / di marketing, non dovresti aspettarti di vedere alcun cambiamento funzionale nella nuova modalità Pro Gaming. Tutte le sue caratteristiche rimarranno le stesse, ma probabilmente non conterrà Fnatic Easter Egg o sfondi a tema Fnatic.

Grazie a un membro senior di XDA Some_Random_Username Per informazioni sulla modifica del nome!