I ricercatori hanno aperto la prima finestra sul mantello terrestre

I geoscienziati americani hanno recentemente avuto un enorme successo: per la prima volta, sono stati in grado di perforare direttamente il mantello terrestre per estrarre preziosi campioni di roccia. Questo bottino permetterà di comprendere meglio i meccanismi fisici e chimici che determinano le dinamiche interne della Terra.

Questa è una prospettiva molto eccitante, perché da decenni gli specialisti cercano di sondare direttamente le viscere del nostro pianeta, finora senza successo. E per una buona ragione: questa zona è sepolta sotto una crosta rocciosa che generalmente è spessa diversi chilometri. Tuttavia, nessuna macchina attuale è in grado di scavare così in profondità.

Quindi gli scienziati devono accontentarsi di usare metodi indiretti. I rari campioni di mantello di solito provengono da eruzioni vulcaniche oofiolite Parti della crosta oceanica sono state trasportate nel continente dalla tettonica a placche. Ma questo materiale era cambiato radicalmente Attraverso il loro viaggio, e quindi non lo sono Non pienamente rappresentativo delle vere condizioni del mantello.

Comprendere il mantello è comprendere la Terra

Questa mancanza di dati priva la ricerca di informazioni preziose. In effetti, questa regione è la sede Molti meccanismi sono molto importanti per le dinamiche del nostro pianeta. Sappiamo, ad esempio, che il mantello terrestre è costantemente mosso da moti convettivi su scala molto ampia. È il motore principale della tettonica a placche, che ha dato origine alle montagne e ai continenti così come li conosciamo.

Pertanto, lo studio del mantello è fondamentale per comprendere il nostro pianeta e la sua storia. ” Possiamo considerare una bella crosta di torta ghiacciata. Quello che vogliamo veramente non è il rivestimento di zucchero, è la torta sotto spiega Jessica Warren, geologa citata dal Washington Post.

Perforazione strategica vicino a un crinale

Per arrivare al nocciolo della questione, i ricercatori hanno dovuto fare il furbo. Tecnicamente, non hanno mai raggiunto la profondità teorica del mantello. Per arrivare al materiale che si alzava dal manto, hanno dovuto trivellare in una posizione strategica.

La regione in questione, denominata Massif Atlantis, si trova al centro del Giornata Nazionale della Fondazione. Questi affioramenti sono elementi molto importanti delle placche tettoniche; Queste sono le linee di differenza. Le placche continentali stanno divergendo su entrambi i lati a una velocità di pochi centimetri ogni anno. Durante questo periodo, il materiale roccioso risale dalle profondità della terra prima di formare un nuovo fondale oceanico a livello della cresta.

Se questo meccanismo è possibile, è perché la crosta oceanica è molto più sottile vicino alle dorsali. Ed è proprio questa caratteristica strutturale che il team ha potuto sfruttare grazie alla JOIDES Resolution, una nave appositamente progettata per la perforazione dei fondali marini. Invece di scavare per miglia per raggiungere il mantello, lo hanno raccolto dove flirtava con il fondo dell’oceano.

Con il progredire dello scavo, i ricercatori hanno visto campioni che apparivano sempre più carichi acquamarina – un tipo di minerale tipico degli strati superiori del mantello. Così conclusero di aver finalmente raggiunto uno degli obiettivi più antichi della geologia moderna.

” Dal 1960, abbiamo cercato di aprire una finestra sul mantello terrestre spiega Andrew McKeag, co-leader della spedizione, in un’intervista al Washington Post. ” Abbiamo realizzato un’ambizione che ha alimentato la comunità scientifica per decenni “, Si rallegra.

Risultati più interessanti in arrivo

Andando avanti, il team condurrà una lunga serie di analisi per studiare le proprietà di questo materiale. Ma questa faccenda si preannuncia tutt’altro che banale. Perché anche in questo caso la maggior parte dei campioni è stata alterata in modo significativo dall’acqua di mare, il che rende molto difficile l’interpretazione dei risultati.

Ma possono ancora conservare informazioni importanti. A causa delle ultime notizie, i ricercatori non hanno avuto il tempo di esaminare i campioni più profondi e meno alterati. Queste sarebbero senza dubbio le rocce più rappresentative del vero mantello, il che rende questi campioni particolarmente promettenti.

Non resta che attendere questi risultati, che potrebbero essere ricchi di informazioni cruciali per la nostra comprensione del mantello – e quindi per la storia geologica del nostro pianeta.