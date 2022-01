i numeri di serie di realme hanno raggiunto i 40 milioni di vendite

Realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha annunciato oggi ufficialmente che la sua popolare serie di smartphone realme Number ha raggiunto i 40 milioni di vendite.

Secondo il report di Strategy Analytics, il volume delle vendite della serie realme ha raggiunto i 40 milioni e si è classificato al 4° posto dal terzo trimestre del 2021 nelle spedizioni consolidate nella categoria “New Era Smartphone Families”, essenziale per la promozione di Realme come il marchio più veloce di sempre per spedire 100 milioni di dispositivi nella storia degli smartphone.

Essendo una delle linee di produzione di smartphone Android più veloci a raggiungere i 40 milioni di spedizioni, realme Number series ha raggiunto questo traguardo in soli due anni da quando realme 1 è stato lanciato per la prima volta nel 2018. Da allora, sono stati rilasciati molti prodotti preferiti. Modelli Realme Number Series.

In Europa, le serie numeriche di Realme sono cresciute del 570% anno su anno. La cosa più sorprendente è che la Polonia si è classificata prima in tutti i paesi con un tasso di crescita del 651% su base annua, seguita dall’Italia con il 610% e dal Belgio con il 589%. Il tasso di crescita della Grecia è stato del 413%. L’aumento annuo in Francia, Repubblica Ceca, Spagna e Regno Unito è stato superiore al 300%.

Madhav Sheth, Vice President di realme, Presidente di Realme International Business Group, CEO di realme Europe, ha commentato il successo del processo di vendita, dicendo: “Questo risultato è una testimonianza della portata dell’accettazione mondiale di realme e dei grandi passi avanti che abbiamo fatto da allora 2018 come azienda. Fin dall’inizio, realme si è concentrata sulla sua missione, portare una combinazione di innovazione tecnologica, stile e design a quante più persone possibile. In questo modo, forniamo ai giovani la tecnologia più recente senza dover sprecare un sacco di soldi Raggiungendo 40 milioni di vendite, realme Number Series rappresenta i valori realme e l’impegno a continuare a realizzare la nostra missione comune nel prossimo futuro.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web ufficiale di realme – https://www.realme.com/