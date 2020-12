I leader dell’Unione europea concordano di ridurre le emissioni di anidride carbonica di almeno il 55% entro il 2030

La Polonia, fortemente dipendente dal carbone, teme le terribili conseguenze economiche di questo inverdimento. Charik Sokolovsky / AP

Al termine di una lunga notte di negoziati, venerdì 11 dicembre i leader dei 27 Stati membri dell’Unione europea hanno concordato di tagliare“Almeno il 55%” Emissioni di gas serra entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, rispetto al precedente obiettivo del 40%. La risoluzione mira a raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050. La decisione arriva alla vigilia del quinto anniversario dell’accordo di Parigi.

Capi di Stato e di governo adottati “Una proposta ambiziosa per un nuovo obiettivo climatico”, benvenuto a Twitter Presidente di commissione, Ursula von der Leyen. Il patto è stato bloccato per ore dalla Polonia, desiderosa di ottenere garanzie dell’assistenza finanziaria che avrebbe ottenuto in cambio del rinverdimento della sua economia.

Dieci anni domani. Quindi facciamo tutto il possibile per avere successo, ora, tutti insieme. Perché non esiste un piano di riserva “.Il presidente francese Emmanuel Macron ha risposto. Le modalità e la distribuzione degli sforzi sono state al centro dei negoziati: la Polonia, fortemente dipendente dal carbone, temeva le terribili conseguenze economiche di questo rinverdimento e chiedeva garanzie per gli aiuti finanziari che avrebbe ricevuto.

Non esiste un “piano B” per il clima

Varsavia voleva garantire una quota delle nuove risorse derivate dalla futura riforma del mercato del carbonio, che è stata rifiutata da altri paesi, a causa della mancanza di conoscenza dell’ammontare di queste potenziali entrate, secondo fonti diplomatiche. Rispetto agli Stati Uniti e alla Cina, “L’Unione europea non può non affrontare il clima dopo essere stata leader per dodici anni”.Per giustificare queste lunghe ore di colloqui, ha sottolineato un diplomatico.

La Polonia si era già unita all’Ungheria per bloccare il piano e il bilancio di ripresa europei. Giovedì, i leader europei sono riusciti a raggiungere un accordo che consente all’Europa di prendere in prestito congiuntamente per rilanciare la sua economia, senza sacrificare il nuovo meccanismo che richiede la concessione dei suoi soldi per rispettare lo stato di diritto (giustizia indipendente, politica anti-corruzione). …).

Ostili a questo apparato e accusando regolarmente Ungheria e Polonia di minare i valori democratici, Ungheria e Polonia hanno bloccato il bilancio europeo 2021-2027 (1074 miliardi) e il piano di ripresa (750 miliardi di euro), approvato a luglio.

Per superare la loro riluttanza, la Presidenza tedesca dell’Unione europea ha suggerito che il meccanismo fosse accompagnato da una dichiarazione “Esplicativo”Con la determinazione della possibilità di adire la Corte di giustizia europea per esaminarne la legalità prima che entri in vigore, anche se ciò significa ritardarlo. Un appello del genere richiede in media tra i diciotto ei diciannove mesi, a seconda del tribunale … cioè fino alle prossime elezioni in Ungheria. Ma una volta convalidato il dispositivo, verrà applicato retroattivamente, a partire da gennaio 2021. L’annuncio è stato approvato giovedì dalle ventisette.

Penalità individuali

“Possiamo dire con tutta umiltà che abbiamo salvato l’unità del sindacato”.Il primo ministro ungherese Viktor Orban si è vantato durante una conferenza congiunta con il suo omologo polacco Matthews Murawiecki. “Il meccanismo sarà limitato a criteri specifici”., Che esclude le questioni sociali (il diritto all’aborto, i diritti dei gay) e le politiche di immigrazione, lo è ” conquistare “La lancia di M. Morawiecki.

Si parlava dell’ipotesi del piano di stimolo per venticinque paesi, che avrebbe privato i ribelli di grossi soldi europei. “È un forte segnale di vittoria sull’egoismo: lo Stato di diritto si applicherà ovunque”.Ha dato il benvenuto al ministro delle finanze tedesco Olaf Schultz.

Giovedì verbo di dichiarazione “Nessun effetto giuridico” Sul meccanismo, “È un documento semplice che consente alla Polonia e all’Ungheria di salvare la faccia”.Il membro del Parlamento europeo Petri Sarfama (Partito popolare europeo, a destra) ha stimato il testo del relatore. Secondo l’Elysee, i primi pagamenti al fondo di stimolo potrebbero essere effettuati entro la fine del primo trimestre del 2021.

Gli europei hanno anche superato le loro divisioni alla fine della serata per imporre sanzioni alla Turchia per i lavori di esplorazione del gas nelle aree marittime contese con Grecia e Cipro. La minaccia di ritorsioni è stata sollevata in ottobre, ma diversi paesi hanno bloccato l’adozione di sanzioni. “La Germania teme l’afflusso di immigrati e l’Italia ha legami energetici con la Turchia e i paesi dell’Est vedono Ankara come un importante alleato della NATO contro la Russia”.Ha spiegato il diplomatico europeo.

La decisione riguarda sanzioni individuali – verrà stilato un elenco di nomi – e ulteriori misure potrebbero essere adottate a marzo in una nuova fase, se la Turchia continuerà le sue misure.