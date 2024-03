I lavoratori cinesi lasciano l’Africa in massa in cerca di una vita migliore: rapporto

Citando i dati dell’Ufficio nazionale cinese di statistica, Voce dell'America Il numero di lavoratori cinesi in tutta l’Africa è sceso al livello più basso in oltre un decennio, da un record di 263.696 lavoratori nel 2015 a circa 88.371 nel 2022, l’anno più recente mai registrato, ha riferito Voice of America.

Il rapporto rileva che nel 2022 Algeria, Angola, Egitto, Nigeria e Repubblica Democratica del Congo avevano il maggior numero di lavoratori cinesi nel continente. Nel 2016 l’Algeria contava più di 91.000 lavoratori cinesi, mentre l’Angola ha raggiunto il picco di 50.000. Tuttavia, questi due paesi hanno registrato i maggiori cali mai registrati nel 2022, con solo circa 7.000 lavoratori rimasti in ciascun paese.

La China Africa Research Initiative della Johns Hopkins University, che ha analizzato i dati dal 2009 al 2022, ha attribuito il calo dei numeri in parte alla pandemia poiché i lavoratori cinesi se ne sono andati durante quel periodo e il paese ha riaperto solo all’inizio del 2023.

Gli esperti hanno anche attribuito il calo a diversi fattori, tra cui il calo dei prezzi del petrolio e il ridimensionamento dell’iniziativa globale Belt and Road, che inizialmente vedeva migliaia di cinesi inviati in tutto il continente per lavorare su grandi progetti infrastrutturali.

Deborah Brautigam, direttrice della China-Africa Research Initiative, ha dichiarato a Voice of America che è improbabile che si vedano i numeri elevati del passato, nonostante la ripresa dei progetti rinviati in tutto il continente.

Ha aggiunto che la partenza dei lavoratori cinesi potrebbe anche essere spiegata dal calo dei prezzi del petrolio poiché paesi come l’Angola che dipendono dalle esportazioni di petrolio utilizzano i proventi per pagare quasi tutta la spesa pubblica.

Il rapporto evidenzia le eccezioni al calo del numero di lavoratori cinesi in Africa, in particolare nella Repubblica Democratica del Congo, in Egitto e nello Zimbabwe. Lo Zimbabwe, ad esempio, dispone di enormi riserve di litio, il principale metallo necessario per la produzione di auto elettriche, e anche la Cina ha effettuato investimenti significativi nel settore minerario del litio dello Zimbabwe.