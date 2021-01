I dieci peggiori gangster di tutti i tempi

8. Sam Giancana

Leggenda della mafia, nota per il suo amore per la politica americana. Nato nel 1908 a Chicago, Giancana ha guidato un’uniforme di Chicago dal 1957 al 1966, dopo che il suo capo, Accardo, annunciò la sua partenza. La personalità spietata di Giancana lo ha reso famoso negli inferi, e si dice che abbia commesso almeno tre omicidi all’età di 20 anni ed è stato arrestato più di 70 volte.

Aveva stretti legami con Joseph B. Kennedy, che ha cercato il suo aiuto per ottenere voti in Illinois per la presidenza di suo figlio John F. Kennedy. Ovviamente, si dice che Giankana sia diventata furiosa quando JFK ha dato al procuratore generale Robert F. Semaforo verde a Kennedy per combattere la criminalità organizzata. Ad oggi, le teorie del complotto sostengono che l’assassinio di Kennedy sia stato un affare di mafia su larga scala. Dopo aver trascorso un anno in prigione a metà degli anni Cinquanta per essersi rifiutato di testimoniare contro le attività mafiose, Giancana lasciò il Paese e visse in Messico e in parti del Sud America. Nel 1974, Giankana fu ucciso nella sua casa di Oak Park, Illinois, mentre cucinava.