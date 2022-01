i Blues in modalità legionario per prepararsi al Torneo

A una settimana dall’inizio del Torneo Sei Nazioni e dal ricevimento dell’Italia, i giocatori della XV di Francia hanno trascorso la notte e la mattina con i legionari di Carpiagne. Lontani dal loro solito comfort, hanno condiviso foto insolite sui social network.

I giocatori sono stati svegliati presto dalla tromba, con un raduno fissato per le 8:20 per la colazione. Indossarono quindi tute militari, alcuni con le armi in mano, e salirono (con più o meno facilità) su veicoli della legione.

Il pomeriggio è stato più tranquillo per i Blues, che hanno potuto godersi il sole della Provenza e il loro molto più confortevole hotel a cinque stelle situato a Cassis, in riva al mare (les Roches Blanches).

Cameron Woki, durante lo stage con i legionari di Carpiagne. © Instagram

Peato Mauvaka, durante il tirocinio presso i legionari di Carpiagne. © Instagram

Thibault Giroud, direttore dello spettacolo del XV di Francia. © Instagram

Lunedì gli uomini di Fabien Galthié torneranno in campo, con diversi rinforzi nel girone tra cui Antoine Dupont, Romain Ntamack e Matthieu Jalibert. Lo staff del XV di Francia ha svelato l’elenco dei 14 giocatori richiamati per preparare il Torneo. L’elenco dettagliato può essere trovato qui.