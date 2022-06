L’Italia autentica in 8 scatti

In questo libro fotografico dal titolo “Intorno: come un inno alla semplicità”, edito da Editions Révolues, vi parlo di un’Italia del quotidiano. Originario della Calabria, mi sono lasciato guidare dai miei ricordi d’infanzia alla scoperta di questa Italia sincera. Immagini di grande semplicità che raccontano momenti di vita presi sul momento, e in cui il tempo sembra solo passare.

Napoli

Nei quartieri spagnoli di Napoli.Meryl Bisagni

I famosi “quartieri spagnoli” di Napoli pullulano di vita. Le pareti sono piene di foto di santi o del calciatore Diego Armando Maradona, i balconi sono pieni di biancheria. Non appena le temperature salgono, i napoletani si ritrovano per le strade o sul Golfo di Napoli a chiacchierare, cantare, ballare o prendere il sole. Napoli è la città più unica e autentica che ho visitato (e una delle mie preferite).

Estate a Napoli.Meryl Bisagni

Roma

Gioco di carte sulle spiagge romane.Meryl Bisagni

L’incrocio di gruppi di uomini attorno a un tavolo con le carte in mano è una scena quotidiana in Italia. Il gioco di carte più famoso, soprattutto nel sud Italia, è la “Scopa”, la mia famiglia calabrese mi ha allenato fin da piccolo. Le carte sono un vero e proprio anello di congiunzione tra le diverse generazioni.

All’Olimpico di Roma durante il derby romano.Meryl Bisagni

“Il calcio” è una vera religione in Italia. Tutte le partite sono vissute con molta intensità, in particolare il derby tra Lazio de Roma e AS Roma. “Vincere il derby è meglio che vincere il campionato”, mi ha detto un tifoso della Lazio.

Calabria

Preparazione del pranzo in un paesino calabrese.Meryl Bisagni

La preparazione dei pasti nelle famiglie italiane è sacra. Soprattutto il pranzo di Ferragosto del 15 agosto. È un giorno speciale in Italia, dove le famiglie si incontrano per ore attorno a lunghe tavole per condividere il pranzo. Ecco, una nonna che fa la pasta fresca nel mio paesino calabrese.

procida

Accoglienza italiana, a Procida.Meryl Bisagni

Nell’isola di Procida, la gente del posto vede un gran numero di turisti che vanno e vengono ogni giorno, e sanno come accoglierli…

Pantelleria

Nell’isola di Pantelleria.Meryl Bisagni

Sospesa tra l’Italia e l’Africa, Pantelleria è un’isola italiana che si estende per 83 km2. Un grosso sassolino nero maculato di bianco. Colore dei “dammusi”, queste tipiche costruzioni in pietra vulcanica, che proteggono gli abitanti dal freddo d’inverno e dal caldo d’estate.

Firenze

Angolo di strada con vista.Meryl Bisagni

Firenze è l’unica città del nord Italia che ho catturato, la sua bellezza è totalmente diversa da quella delle città del sud. È una delle città preferite dagli abitanti del Mezzogiorno.

