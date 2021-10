Heidelberg: tre giorni di cultura italiana – notizie da Heidelberg

Heidelberg. mb. Di Verein Mouche ti invita a “Kulturfestival ItaliaDa questo venerdì a domenica 17-19 settembre, nella Hebelhalle, Hebelstraße 9, si svolgeranno diversi eventi dedicati alla cultura italiana:

>Cerimonia di inaugurazione venerdì: Anche quest’anno il weekend inizierà alle 19 con un rinfresco con specialità. Alle 20 ci sarà il concerto di “Due” con il cantautore Ettore Giuradei e il musicista/arrangiatore Marco Giuradei. Insieme suonano un mix di musica balcanica, folk, jazz, pop e punk con chitarra, pianoforte e voce.

>Programma del sabato: Il sabato inizia alle 16 con un laboratorio per bambini dai sei anni all’insegna del motto “Tutte le strade portano a Roma”. Elena Sciuga guiderà in modo divertente i bambini attraverso le storie dell’Iliade e dell’Eneide. Alle 19 la DJane “Frau Ludwig” mette in scena allegre e iconiche sonorità Italo-Disco/Electro-Swing. La celebrazione sarà accompagnata da un aperitivo italiano dalla salumeria di Antonio Larosa. Un viaggio in Sicilia inizia alle 20 con lo spettacolo teatrale “Viva Falcone, Lazzi di un giullare siciliano”.

>Programma della domenica: Alle 11 si presenterà lo scrittore e giornalista romano Angelo Molica Franco. Riporterà il suo nuovo romanzo storico sui tempi del premio Nobel Luigi Pirandello a Bonn e sulla sua storia d’amore tedesca. Alle 16, i più piccoli proseguono con una raccolta di racconti per bambini dell’autrice Piera Pericu. Il weekend si concluderà alle 19 con il concerto di due artisti milanesi: Camilla Barbarito e Fabio Marconi in “Sentimento Popolare”.