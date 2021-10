Ristoranti italiani Parigi: i migliori indirizzi per gustare la buona cucina italiana nella capitale

Ok siamo onesti, chi può dire forte e chiaro, che il cibo italiano non è nella sua top 3 (se non nella top 1) delle specialità preferite? In ogni caso, dobbiamo ammettere che se potessimo approfittarne per pranzo e cena, non saremmo timidi. Da una città all’altra d’Italia, scopriamo piatti sempre più gustosi che deliziano le nostre papille gustative. E anche se abbiamo ancora il nostro piccole ricette preferite (grande menzione per la pasta al tartufo), amiamo affidarci agli chef che ci trattano grazie al loro know-how. Per voi, cari appassionati della gastronomia italiana, abbiamo elencato cosa sono per noi, i i migliori indirizzi di ristoranti italiani della capitale. Ci andiamo e torniamo ad occhi chiusi!

Ristoranti italiani a Parigi: gli indirizzi da provare assolutamente

Se c’è una cosa che siamo obbligati a concedere a Parigi, è la sua capacità di deliziare buongustai e buongustai. La capitale è piena di buoni posti per gustare la gastronomia italiana. Tra di lei contiamo lamiglior ristorante italiano nel mondoil cuoco Giovanni Passerini, eletto dal sito “50 Top Italy” nel 2019, ovvero il la migliore pizzeria d’Europa, Pizzeria Peppe, eletto da questo stesso sito nel 2021. Chiaramente, non c’è bisogno di prenotare un biglietto per Roma, per gustare il meglio della cucina italiana. Altri piccoli indirizzi sanno deliziare le nostre papille gustative. Ci piacerà goderci l’atmosfera Il Villaggio Terrazza, o il trattoria italiana più “fesca” (fresco) dalla capitale. Il fare leggi soddisferanno i loro desideri più folli a Ristorante Amalfi, con la loro sontuosa pasta. Il trattoria italiana della capitale, sarà il luogo ideale per gustare la cucina italiana in un’atmosfera festosa e calorosa. Gli amanti della pasta avranno un vero piacere nell’assaggiare questo classico italiano. appena fatto in casa a casa di Pastamore. Senza dimenticare i fan di agitato ultra cremosi e fluidi, che troveranno la loro felicità a La perla. Chiaramente, a Parigi, c’è qualcosa per tutti.

