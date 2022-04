Il villaggio italiano che ha estratto Bitcoin: stai diventando elettrico!

Bitcoin, tra dieci o vent’anni, ce ne saranno ancora – Molto recentemente la centrale idroelettrica italiana di Alta Novella ha installato al suo interno un parco minerario BTC. Prima nel suo genere in Italia, l’operazione vuole essere redditizia ed ecologica: l’attività mineraria Bitcoin da elettricità in eccesso sprecata e costosa che non è redditizia.

La piccola città italiana che ha estratto Bitcoin

La storia si svolge a Borgo d’Anaunia, comune del nord Italia, nella regione del Trentino-Alto Adige. Immersa in un angolo tranquillo e remoto, questa cittadina italiana ha recentemente fatto un passo avanti. Se il futuro è promettente per l’innovazione tecnologica, dovrà essere costruito in modo ecologicamente sostenibile. I rifiuti sono no ! E che, sindaco del comune, Daniele Graziadeicapito bene.

Minatori Bitcoin ASIC – (Sandali Handagama/CoinDesk)

Inoltre, per Alta Novella, le sfide sono anche quelle della redditività a lungo termine. Al servizio degli interessi del comune, l’impianto è destinato a essere redditizio, come ha spiegato Daniele Graziadei durante uno scambio con Coindesk.

“Il reddito [de la centrale d’Alta Novella] sono utilizzati per la manutenzione dell’impianto e per le opere pubbliche del comune a servizio della collettività. »

>> Se stai male, trova i colori registrandoti su KuCoin (link affiliato) <<

Un Bitcoin ecologico e redditizio

Per definizione, una centrale idroelettrica ha bisogno di acqua –molta acqua– per far girare le sue turbine. Dipendente dalle piogge e dai fiumi, l’Alta Novella punta quindi la sua produzione sulla natura e sulle stagioni. Produzione propria, ma non permanente. Tuttavia, ciò può influire sui costi del produttore e, di conseguenza, sulla durata dell’installazione. Energia sostenibile sì, ma dicevamo redditizia!

“In periodi come questo inverno in cui le precipitazioni sono state scarse e la quantità di acqua portata dal fiume è molto bassa, questa nuova tecnologia ci permette di massimizzare la produzione e quindi di dare maggior valore al nostro impianto. . Anche se i livelli dell’acqua sono bassi, [l’exploitation minière] ci permette di mantenere l’impianto in produzione. » Daniele Graziadei per Coindesk

L’installazione di 40 macchine minerarie ASIC era quindi ovvia. Ma Alta Novella non produce né vende direttamente bitcoin: l’impianto vende la potenza di calcolo prodotta a una giovane start up italiana, Blockchain delle Alpi. È questa società che, a sua volta, vende la potenza di calcolo ai pool minerari.

Alps Blockchain, la start-up che ha tutto

Creata da due imprenditori ventenni, Alps Blockchain si caratterizza per il suo desiderio di farlounendo tecnologia ed energia sostenibile. Ben consapevoli dei problemi climatici, Francesca Failoni e Francesco Buffa hanno sostenuto che la tecnologia blockchain, denunciata per il suo costo energetico, fosse conciliabile con il rispetto della natura. In risposta all’energia costosa per l’ambiente e per il portafoglio, è nata Alps Blockchain.

Fattoria mineraria Bitcoin vicino alla centrale di Alta Novella – (Sandali Handagama/CoinDesk)

Mentre la volontà di limitare la produzione di criptovalute e il loro utilizzo all’interno dell’Unione Europea è più che mai attuale, questa iniziativa di un piccolo paese del nord Italia dimostra –se necessario– che il progresso tecnologico e la tutela delle risorse energetiche non sono incompatibili. Una nuova prova che possiamo combinare redditività ed ecologia. I professionisti del settore energetico lo capiscono e gli esempi ormai sono quasi quotidiani. Grazie !

Il mining di bitcoin è un argomento sempre più strategico in tutto il mondo. Dalla tua parte, non far passare il treno e unisciti al movimento! Registrati rapidamente su KuCoin e scopri l’ultima offerta di Cloud Mining per generare facilmente entrate in criptovalute (link di affiliazione).