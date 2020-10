Guenda eliminato dal “Grande Fratello Vip”

I vip sono pronti ad affrontare la nuova puntata, fatta eccezione per Andrea momentaneamente assente per motivi personali.

Thomas vs. la contessa – Partiamo subito da Tommaso e Patrizia, che hanno parlato di cose di ogni genere. “È un ragazzino, certe cose non sopporto ma lo amo. Non l’ho ancora battuto”, spiega la contessa.

Stefania mette in dubbio la storia di Elisabetta – Nell’ultimo episodio, nessuno dei VIP ha sostenuto Orlando e lo hanno dimostrato molto. In questi giorni ha anche messo in discussione il rapporto tra Elisabetta e Pierpaolo. “È ragionevole pensare che la tua sia una storia costruita”, dice senza mezzi termini. “Sei molto triste, non hai mai una parola gentile. Perché ti dà tanto fastidio?”, Ribatte Gregoraci. Altri mettono in dubbio anche la storia d’amore e secondo lo studio, Elia se ne fa carico. Infatti, fa notare come lei si strofinò contro di lui come “una gatta in calore”.

Maria Teresa, Pierpaolo e Stefania salvati dal pubblico – La cerchia dei VIP minacciati di eliminazione si sta restringendo. Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Petrelli sono in realtà i preferiti del pubblico e vengono salvati. Anche Stefania esce dalla rosa dei candidati.

Una sorpresa per Elisabetta – Gregoraci riceve una lettera molto tenera dalla sorella. “Marzia e io siamo cresciuti insieme, questa è la mia occasione”, ammette. Per la showgirl c’è anche un video dei suoi nipoti che la fa scoppiare in lacrime: “Perché non li porti qui?”.

Amedeo Goria e flirtare con la contessa – L’ex marito di Maria Teresa, dopo dure parole alla figlia, affronta le due donne. Da dietro il vetro, il giornalista chiarisce la sua posizione e si scusa per aver usato il termine “bipolare”. “Vorrei che tu fossi più un papà e che mi proteggessi di più”, azzarda Guenda. E poi uno scoop molto piccante: anche Amedeo l’ha provato con la contessa! “È successo 40 anni fa, non so se era ancora con te”, ha rivelato Patrizia a Maria Teresa.

Il faccia a faccia tra Tommaso e Francesco – È stata una settimana pesante per Francesco, che si è allontanato da Tommaso. “Mi sentivo come una pedina nelle sue mani, ecco perché ho freddo”, ha ribadito l’influencer.

Francesco rivede la sua ragazza Cristina – Il “Grande Fratello Vip” ha dato a Oppini l’opportunità di festeggiare il suo compleanno con la fidanzata Cristina. Nella videochiamata inseriamo mamma Alba che ha un messaggio per Tommaso: “Francesco non ha mai tradito nessun amico. Conosciamolo a fondo”.

Guenda eliminato, entra Paolo Brosio – Guenda è il VIP che deve uscire di casa. Per un vip che esce c’è chi entra: Paolo Brosio. Gli immuni della settimana sono Enock, Tommaso e Pierpapolo. L’influencer può salvare una compagna di avventura: Stefania.

Le lacrime della contessa – All’interno di Casa Patrizia, sua figlia gli manca moltissimo. Per lei c’è un dolcissimo video della sua Giada: “Goditi l’esperienza e lasciati coccolare dai ragazzi. Stiamo tutti bene”

Candidati della settimana – Dayane, Rosalinda e Massimiliano chiamano Francesco. Francesco restituisce la nomina a Dayane, Maria Teresa e Tommaso votano Massimiliano. Enock. Pierpaolo ed Elisabetta nominano Maria Teresa. L’ultima nomina è quella di Patrizia, che vota Rosalinda perché lascia aperte le bottiglie. Stefania menziona il nome di Elisabetta. Francesco, Maria Teresa e Massimiliano si incontrano poi in televisione.

Potrebbe interessarti: