Google Maps è scomparso dai risultati di ricerca di Google: come posso trovarlo?

Vedi le mie notizie

Segui le notizie

Hai un viaggio in programma e non vedi l'ora Pianifica il tuo percorso su Google Maps ? Potresti esserti trovato nei guai mentre cercavi di trovare la piccola scheda Mappe nella parte superiore del tuo computer. Sai, quelli che apparivano accanto agli elenchi “Notizie”, “Foto” o anche “Video”.

Niente panico, se non riesci a trovarlo, non è il tuo computer ad avere un problema, è semplicemente perché è Google ha rimosso la funzionalità da tutti i computerPer rispettare la legislazione europea ed evitare possibili sanzioni.

Più precisamente, lo è Legislazione sui mercati digitali (DMA, L Legge sui mercati digitali) dell'Unione Europea, che entra in vigore questa settimana a partire dal 4 marzo 2024 e si applica ad alcune società identificate dalla Commissione Europea, tra cui Google.

Nuove opzioni di filtro

Lo spiega la multinazionale americana post sul blog, Che “ha modificato i risultati della ricerca”.

“Abbiamo già apportato più di 20 modifiche al prodotto, inclusa l'introduzione di moduli specifici e nuove opzioni di filtro che consentono l'accesso a confronti in aree come i biglietti aerei, gli hotel o lo shopping”, spiega Google.

Abbiamo anche rimosso alcune funzionalità dalla pagina dei risultati di ricerca, come il modulo Google Voli, che ha reso più semplice connettere consumatori e aziende. GoogleIn un post sul blog

Non è possibile ripetere la scorciatoia

Così, oltre alla scorciatoia di Google Voli, anch'essa scomparsa e che il colosso cita per nome, è scomparsa anche Google Maps dalle icone nella parte superiore del browser quando si avvia una ricerca.

Puoi sempre trovare la mappa di Google nella parte inferiore dello schermo. (© Screenshot / LG.Actu.fr)

Per superare il problema, Hai sempre un modo per accedere rapidamente a Google Map. Se digiti, ad esempio, il termine di ricerca “Rennes” nel tuo motore di ricerca, vedrai che non puoi più cliccare su “Mappe” nella parte superiore dello schermo, ma la mappa verrà visualizzata un po' più in basso, nella sezione ” Informazioni” inserto.

Video: attualmente su Actu

Oltre a questo suggerimento, ci sono altri modi per riportare il piccolo collegamento nella parte superiore dello schermo: probabilmentePer lui era davvero finita.

Segui tutte le notizie dalle tue città e media preferiti iscrivendoti a Mon Actu.