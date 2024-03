Google Chrome smetterà di combattere il tuo gestore di password Android

Se utilizzi un gestore di password su Android, questo NO Google, probabilmente hai avuto l'esperienza frustrante di Chrome che ignora costantemente la tua selezione e utilizza il gestore password di Google. Ma ora c’è finalmente un modo per cambiare la situazione.

Lo scorso novembre, è stato notato che Google stava lavorando su una nuova possibilità di passare dall'utilizzo del gestore password di Google in Chrome per Android all'utilizzo di qualsiasi app impostata come predefinita in Android. All'epoca non funzionava, ma negli ultimi mesi la situazione è cambiata.

Come notato per la prima volta prima @Leopeva64 su Twitter/XQuesta opzione è ora disponibile e funziona nelle ultime versioni di Chrome. Polizia robotica Indica inoltre che il flag è responsabile dell'abilitazione dell'opzione. Nello specifico, “Abilita la struttura di visualizzazione predefinita per il riempimento automatico”. Google spiega su questa scienza:

Se abilitata, un'impostazione ti consente di passare all'utilizzo della Compilazione automatica in Android. Chrome fornisce quindi una struttura di visualizzazione predefinita ma nessun suggerimento proprio.

Questo è presente in tutte le versioni attuali di Chrome per Android, ma richiede che questo flag sia attivato, poiché è ancora disabilitato per impostazione predefinita. Puoi farlo manualmente andando su chrome://flags e cercando “Virtual View” o semplicemente digitando chrome://flags#enable-virtual-view-structure nella barra degli indirizzi. Dovrai anche riavviare Chrome affinché abbia effetto.

Una volta abilitato, andando su Impostazioni > Opzioni di compilazione automatica avrai la possibilità di attivare/disattivare. Poiché questo è disabilitato per impostazione predefinita, non si sincronizzerà nemmeno con altri dispositivi, almeno per ora.















