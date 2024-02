Gli inglesi vogliono evitare la prima trappola di Gonzalo Quesada.. Segui la partita del Sei Nazioni

Come raggiungere l'irraggiungibile? Questa è la domanda a cui dovrà rispondere Gonzalo Quesada, nuovo allenatore dell'Italia ed ex allenatore dello Stade de France, nella sua prima apparizione dalla panchina d'oltralpe, quando l'Inghilterra arriverà a Roma sabato 3 febbraio (15:15 AEDT). . In diretta su Francia 2 e france.tv). Nella prima giornata del Sei Nazioni gli azzurri affrontano l'unica squadra della competizione che non sono mai riusciti a battere.

L'ultimo posto del 2023 (ottavo di fila) non mette l'Italia nelle migliori condizioni, così come l'uscita dalla fase a gironi del Mondiale (dietro a Francia e Nuova Zelanda), senza dimenticare l'assenza del terzino Capuzzo. , Volere. XV de la Rose, invece, tiene a sottolineare che il torneo del 2023, conclusosi al quarto posto, non è altro che un brutto ricordo poiché la sua medaglia di bronzo alla Coppa del Mondo è chiaramente l'inizio della riconquista.

