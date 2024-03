gli Azzurri superano lo Chardon XV allo Stadio Olimpico… Rivivi l'impresa italiana

Seconda nel Torneo delle Sei Nazioni, la Scozia era ancora in corsa per il titolo. Ma a Roma, contro un'Italia rinvigorita dal pareggio (13-13) in Francia due settimane prima, lo Chardon XV ha morso la polvere e ha perso (29-31) sabato 9 marzo. Gli scozzesi, travolti dall'entusiasmo italiano, aumentano i loro errori nel secondo tempo. Dovranno accontentarsi del doppio bonus, offensivo e difensivo, e restare a quattro punti dall'Irlanda, in attesa dell'incontro tra il XV di Clover e l'Inghilterra nel pomeriggio.

L'Italia, dal canto suo, ha ottenuto la prima vittoria casalinga nel Torneo dopo undici anni, e si è spostata temporaneamente al quarto posto nella classifica del Sei Nazioni. Dopo l'impresa fallita allo Stade de France due settimane fa, gli uomini di Gonzalo Quesada sono finalmente riusciti nell'impresa, dopo aver mostrato ancora una volta un volto da conquistatore e rovesciare la Scozia, che era in vantaggio (22-16) all'intervallo.

Rivivi la partita in diretta.