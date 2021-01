Giocatori! L’elenco degli ultimi giochi è pronto per il rilascio a gennaio 2021

Suara.com – Accogliendo il nuovo anno, molti sviluppatori di giochi hanno annunciato il programma di rilascio dei giochi popolari che molti giocatori stavano aspettando.

Rapporti da Informe gameAM, lunedì (1/4/2021), eccone cinque Gli ultimi giochi Verrà rilasciato a gennaio 2021:

1. Cobra cayLa saga di Karate Kid continua

Un videogioco di genere di combattimento sviluppato da Flux Game Studio e pubblicato da GameMill Entertainment e Maximum Games, ed è basato sul franchise di film The Karate Kid.

Nintendo Switch è stato rilasciato in Europa il 24 novembre e PlayStation 4 e Xbox One seguiranno il 27 ottobre. Il gioco uscirà per Microsoft Windows il 5 gennaio 2021.

Cobra Kai: La saga di Karate Kid continua. [Playcobrakai]

2. MXGP 2020

MXGP 2020 è il videogioco ufficiale del torneo di motocross. Sviluppato e pubblicato da Milestone, questo gioco di corse consente ai giocatori di eseguire gare di motocross con altri giocatori in una varietà di modalità adrenaliniche.

Questo gioco è stato precedentemente rilasciato il 16 dicembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC. La versione del 14 gennaio punta all’uscita per PlayStation 5.

3. Hitman 3

Questo gioco stealth è sviluppato e pubblicato da IO Interactive. Nel gioco, i giocatori viaggeranno in luoghi diversi ed eseguiranno omicidi di intenti criminali in tutto il mondo.

Il gioco base include sei nuove località, tra cui Dubai, Dartmoor, Berlino e Chongqing. I giocatori con le serie precedenti come Hitman e Hitman 2 potranno importare mappe e livelli e passare a Hitman 3.

Il gioco presenterà la compatibilità PlayStation VR sulla versione PlayStation 4, con supporto PlayStation 5 tramite retrocompatibilità. La funzionalità VR sarà anche retroattiva dei livelli importati dalle due voci precedenti.

Hitman 3 sarà rilasciato per Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Stadia e Nintendo Switch il 20 gennaio 2021.

4. Cyber ​​Shadow

Questo gioco di tipo d’azione è stato sviluppato da Mechanical Head Studios e pubblicato da Yacht Club Games.

Cyber ​​Shadow. [Yachtclubgames]

Cyber ​​Shadow è sviluppato principalmente da Aarne Hunziker, che era l’unico membro dei Mechanical Head Studios. Questo gioco è stato presentato in anteprima al PAX East 2019.

I giocatori controlleranno un personaggio ninja che combatte i nemici con spade e varie abilità speciali acquisite come armi secondarie. Il gioco uscirà il 26 gennaio 2021 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Microsoft Windows.

5. La media

The Medium è un videogioco horror psicologico sviluppato da Bloober Team.

Giocherai a questo gioco in terza persona nei panni di Marian, una mediatrice che può viaggiare nel mondo degli spiriti ed è in grado di vivere in entrambi i mondi per aiutare a risolvere gli enigmi.

Le sue abilità psichiche possono essere utilizzate anche per affrontare le forze nemiche e ricaricarle interagendo con punti energetici chiamati pozzi dell’anima.

Il Medium sarà rilasciato il 28 gennaio 2021 per le piattaforme Microsoft Windows e Xbox Series X / S.