WhatsApp annuncia nuovi strumenti per i canali, inclusi sondaggi e note vocali

WhatsApp ce l'ha Annunciare Alcune nuove funzionalità per la sempre più popolare opzione di messaggistica in streaming del canale, inclusi sondaggi in-stream, note vocali e un nuovo modo di condividere i post del canale pubblico come aggiornamento dello stato personale.

Innanzitutto alle urne. Ora, gli amministratori dei canali potranno inviare sondaggi al proprio pubblico, fornendo un altro modo per stimolare il coinvolgimento del gruppo e valutare il sentiment su argomenti specifici.

Come puoi vedere in questo esempio (condiviso da Android Centrale), i sondaggi verranno visualizzati durante la trasmissione, con il conteggio completo dei voti visualizzato sulla destra dello schermo.

I sondaggi rappresentano un'opzione di coinvolgimento semplice e poco impegnativa che generalmente si traduce in più risposte e può anche aiutare a promuovere la connessione con la comunità. Pertanto, aggiungere sondaggi all’interno dei canali WhatsApp ha molto senso e senza dubbio puoi aspettarti che appaiano presto nelle tue chat.

Nel frattempo, le note vocali forniranno agli amministratori un'altra opzione creativa per coinvolgere i propri gruppi.

Le opzioni di podcasting sembrano fluttuare in popolarità, ma possono essere un modo semplice per le celebrità, in particolare (come Bad Bunny), di condividere aggiornamenti unici e coinvolgenti per il pubblico del loro canale WhatsApp.

In ogni caso, è un'altra considerazione creativa, con una serie di potenziali possibilità.

Infine, WhatsApp ora consentirà anche ai membri del canale di inoltrare un aggiornamento del canale come aggiornamento di stato, se ovviamente quel canale non è privato.

lungo Toccando una chat o una foto dall'interno di un canale ora avrai la possibilità di inoltrarla al tuo aggiornamento di stato personale, che può essere un buon modo per promuovere canali pubblici e convincere più persone a iscriversi.

D’altra parte, WhatsApp sta anche aumentando il numero di amministratori che un canale può avere da uno a un massimo di 16, il che fornirà maggiore capacità per massimizzare l’opzione.

Questi sono alcuni aggiornamenti utili, che sicuramente contribuiranno ad aumentare il coinvolgimento nei canali in-app. Con l’aumento dell’uso di WhatsApp, Soprattutto in Nord AmericaQuesto può essere un modo prezioso per entrare in contatto con il tuo pubblico e mantenerlo aggiornato con notizie rilevanti per il tuo marchio.

È una considerazione crescente e questi nuovi strumenti potrebbero suscitare ancora più interesse.