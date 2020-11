GF Vip, Matilde Brandi in crisi con la compagna: “Le mie figlie staranno con me”

Matilde Brandi, dal Bagaglino al GF Vip: carriera e amore

Dopo l’avventura di Grande Fratello Vip, la relazione di Matilde Brandi con la sua compagna è stato messo alla prova.

La showgirl ha infatti parlato di una vera crisi con Marco costantini, suo compagno da diciassette anni e padre delle due figlie gemelle nate nel 2006, di nome Sofia e Dawn.

La stessa Brandi aveva alluso al fatto che il rapporto aveva visto negli anni i suoi alti e bassi, confessando agli inquilini della Casa del GF Vip di non ricevere abbastanza attenzioni dal compagno: “Dice che ti amo tante volte”, ha ammesso anche ad Alfonso Signorini. Non a caso in un mese e mezzo di permanenza l’uomo non ha mai sorpreso Matilde, proprio come i parenti degli altri candidati alla realtà.

Ovviamente le tensioni tra i due sono apparse già all’inizio dell’avventura Fratello maggiore, sono peggiorati quando siamo tornati a casa. In un’intervista con Di Più, infatti, la showgirl aveva detto che il commercialista a cui era legata da tanti anni, non era molto entusiasta dell’idea chi è entrato nel bunker di Cinecittà: “Marco non è proprio d’accordo – ammette la showgirl -. È molto diverso da me. Non lavora nel mondo dello spettacolo. È un uomo molto serio, quindi chiaramente non approva la mia scelta ”.

Adesso settimanalmente Nuovo Brandi lo ha sottolineato la crisi con Marco è scoppiata circa un anno fa, al punto da compromettere irrimediabilmente il rapporto:

Non c’è quadrato. C’è qualcosa di sbagliato. Mi rispetta molto, dice sempre che sono una grande madre. Ma dobbiamo capire se alcune cose possono essere risolte tra di noi o no. Le mie figlie, invece, resteranno con me.

All’interno della casa, Brandi aveva più volte sottolineato il carattere introverso di Marco, raccontando agli altri concorrenti la mancanza di cure e attenzioni. E ha anche confessato di sognare il matrimonio:

Non pensavamo fosse necessario. In passato ci sono stati periodi di crisi, in cui anche noi ci siamo separati. E quindi avevamo paura di sposarci, anche se era il mio sogno. Tuttavia ciò non cambia il fatto che abbiamo una bella famiglia, per la quale ho lottato così duramente.