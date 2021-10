Georges Grün, breve ritorno in onda per RTL Sport

Più di quattro mesi dopo aver lasciato il suo ruolo di consulente per RTL Sport, Georges Grün si prepara a indossare di nuovo questo costume, il tempo delle Final Four della Nations League. L’ex Red Devil si dice molto contento di poter vivere questo evento il più vicino possibile alle stelle della nostra Nazionale.

di Jean-François Patte

Pubblicato il 10/6/2021 16:06 Tempo di lettura: 4 min



Georges Grün, tornerai in onda in occasione di questa Final Four della Nations League quando hai annunciato il tuo ritiro lo scorso maggio. Ti sei già perso il calcio e RTL?

In effetti, era previsto nel mio contratto. Poi, visto che questa Final Four è stata rinviata a causa del Covid-19 e che sapevo che sarei tornato in Belgio a settembre, ne avevo già parlato con RTL a maggio quando ho deciso di smettere. Ho detto loro che se il canale avesse avuto bisogno di me sarei stato felice di essere lì. Immediatamente, mi hanno detto che era una grande idea ed è subito rimasta nell’agenda. Personalmente, trovo davvero bello poter fare un ‘extra’ come questo.



