Gareggia per scatenare Chun-Li di Street Fighter in Hot Wheels

È tempo per una seconda stagione a pagamento Hot Wheels scatenato Il contenuto scaricabile inizia e con esso arrivano altri veicoli Street Fighter e Teenage Mutant Ninja Turtles.

Per i fan del picchiaduro Capcom, è ora disponibile un’auto in costume Chun-Li blu e arancione, come segue Bianca a novembre e M Bisonte Nell’ottobre 2021.

Coloro che hanno visto lo spettacolo animato Hot Wheels: AcceleRacers ora possono scegliere un veicolo Power Rage e la formazione di Teenage Mutant Ninja Turtles è stata ampliata con un’opzione Michelangelo.

Raphael uscirà ad aprile, lasciando solo Donatello con un aspetto non ancora annunciato.

Un altro “modello” – leggi, intoppo – è stato rilasciato oggi (17 febbraio 2022). Booster Slam sembra un canestro da basket mobile che i giocatori inseriscono nel loro drive. Può essere utilizzato in Track Builder e quindi condiviso online.

Infine, il Pacchetto di personalizzazione dello spazio esterno è acquistabile e include:

Per il piano inferiore:

due pareti

due piani

una porta

decorazione singola

divano singolo

Un set di quattro adesivi

Per il profilo scatenato:

un’icona

segno unico

uno sfondo

Ogni articolo è disponibile per l’acquisto separatamente e abbiamo elencato i prezzi di seguito. Puoi anche acquistare Hot Wheels Pass Vol.2. Per £ 24,99 / $ 29,99, inclusi tutti i nuovi contenuti di oggi e tutti i download a pagamento rilasciati Fino alla fine di aprile.

Hot Wheels ha rilasciato contenuti aggiuntivi il 17 febbraio

Veicolo Power Rage di AcceleRacers – £ 0,79 / $ 0,99

Veicolo Street Fighter Chun-Li – £ 1,69 / $ 1,99

Adolescenti tartarughe ninja mutanti Michelangelo auto – £ 2,49 / $ 2,99

Booster Slam Unit – £ 2,49 / $ 2,99

Pacchetto di personalizzazione dello spazio esterno – £ 0,79 / $ 0,99