G7: Raggiunto un importante accordo sul commercio digitale

Il gruppo dei sette paesi ricchi ha concordato i principi che disciplinano l’uso transfrontaliero dei dati e il commercio digitale, ha dichiarato la Gran Bretagna il 23.10.2021, Sputnik Grecia

I ministri del commercio del G7 hanno raggiunto un accordo nella riunione di Londra di venerdì 22/10. È ampiamente definito come il commercio di beni e servizi che vengono attivati ​​o forniti digitalmente, comprese le attività dalla distribuzione cinematografica e televisiva ai servizi professionali. Per la sola Gran Bretagna, il commercio a lunga distanza è stato valutato a 6.326 miliardi (448,09 miliardi di dollari) nel 2019, o un quarto di tutto il commercio, secondo uno studio sui dati ufficiali del governo. Tuttavia, le diverse regole che regolano l’utilizzo dei dati dei clienti possono creare barriere significative, soprattutto per le piccole e medie imprese. Imprese ad alto volume La conformità è complessa e costosa L’accordo raggiunto venerdì è il primo passo per ridurre queste barriere e potrebbe portare a un manuale comune di regole per il commercio digitale, poiché le autorità coprono i mercati digitali aperti, i flussi di dati transfrontalieri, le garanzie per lavoratori, consumatori e imprese e regolamentazione del commercio digitale; La dichiarazione afferma che la governance globale è equa e inclusiva. Dipendiamo tutti dal commercio digitale ogni singolo giorno, ma per anni le regole del gioco globali sono state selvaggiamente occidentali, il che ha reso difficile per le aziende sfruttare le enormi opportunità offerte.” Si noti che il G7 è composto dagli Stati Uniti. Uniti, Giappone, Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia e Canada.

