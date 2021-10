Salonicco: nell’obiettivo di una banda di ladri – contrassegnati in 7 paesi ciascuno

In un’operazione di polizia organizzata, tutti i soggetti coinvolti sono stati arrestati, sulla base dei relativi mandati di cattura.

Una banda criminale che ha effettuato 10 furti in casa da aprile a luglio 2021 nelle regioni di Kalamaria Charilao e Tumba Salonicco ha smantellato il dipartimento per i crimini contro la proprietà.

Cosa sanno le autorità del loro lavoro?

Gli uomini arrestati dalle autorità non hanno esitato a picchiare una donna anziana che hanno intervistato mentre uscivano di casa. I tre autori – uno del posto e due di origine georgiana – si erano organizzati per spostarsi a piedi in queste zone, scegliendo appartamenti, e approfittando dei mercati popolari e della folla della zona, per entrare nelle abitazioni.

Il loro bottino ammonta a 128.000 euro. Uno dei responsabili georgiani ha 38 anni ed è stato identificato in 7 paesi europei (Germania, Italia, Spagna, Polonia, Francia e Austria).

Cooperazione con Europol

Gli uomini sono stati arrestati dopo un’operazione organizzata la mattina del 23 ottobre 2021 dagli agenti di polizia del dipartimento per i crimini contro la proprietà di Salonicco centrale, Sykes e Charilao, e nelle loro case è stata trovata una piccola quantità di droga e spray al peperoncino. Attrezzi da scasso, orologi, cellulari, piedi di porco, mulini per serrature per il collaudo, legature per la falsificazione di chiavi e chiavi di ogni genere.

EL.AS collabora con Europol per fornire maggiori informazioni sui complici e per chiarire se hanno anche azioni internazionali.

