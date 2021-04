Foot – Italia – Theo Hernandez titolare con il Milan contro la Lazio in Serie A

Italia

Tempo incerto, lunedì (20:45) il francese Theo Hernandez al via il match contro la Lazio. I sostituti sono gli altri due tricolori del Milan, Pierre Kalulu e Souhaliho Meité.

Il Milan potrà contare sul suo prolifico difensore Theo Hernandez per la pericolosa trasferta sul prato della Lazio questo lunedì (20:45). Il francese (5 gol e 6 assist), incerto per un infortunio muscolare, sarà nell’XI titolare della formazione di Stefano Pioli. Sarà l’unico rappresentante francese al calcio d’inizio da quando Pierre Kalulu e Souhaliho Meité sono in panchina.

Mario Mandzukic conoscerà la sua prima partenza in campionato dal suo arrivo a gennaio. L’attaccante croato approfitta dell’infortunio di Zlatan Ibrahimovic e del resto di Rafael Leao per accaparrarsi un po ‘di tempo.

Donnarumma – Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez – Bennacer, Kessie, Saelemaekers, Calhanoglu – Rebic, Mandzukic.

Reina – Marusic, Acerbi, Radu – Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic – Correa, Immobile.

