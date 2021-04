L’Italia sta riaprendo gradualmente le sue terrazze e i suoi siti culturali

franceinfo

C. Guttin, L. Tositti, A. Donadoni, C. Guimier, V. Parent

C. Guttin, L. Tositti, A. Donadoni, C. Guimier, V. Parent – franceinfo

A Roma (Italia), le terrazze dei bar sono di nuovo piene. Gli italiani ora possono mangiare nei ristoranti fino alle 22:00 e solo all’aperto. “Sono molto felice, stavamo davvero aspettando questo momento per rivivere”, spiega un italiano seduto in terrazza. Per riaprire è necessario rispettare una distanza di un metro tra ogni tavolo e un numero limitato di ospiti. “Sto preparando un tavolo per quattro persone, non più di quattro. Siamo felicissimi, è meglio di niente”, testimonia un ristoratore.

Nelle strade la polizia effettua controlli. Tutto è fatto per garantire che la popolazione rispetti il ​​più possibile le misure sanitarie. “Il nostro ruolo è importante, perché altrimenti le persone scenderanno tutte in piazza per radunarsi, soprattutto nei bar”, spiega Stefano Boi, della Protezione civile di Roma. Sale da concerto, musei e cinema hanno riaperto lunedì 26 aprile con regole precise. La temperatura viene rilevata all’ingresso e l’indicatore è limitato alla metà. L’Italia sta riducendo la sua popolazione regione per regione. Così, quelli in cui il tasso di diffusione del virus sta diminuendo hanno potuto trovare un po ‘di libertà.