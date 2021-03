Foot – Italia – Serie A: la Roma vince e entra provvisoriamente nella top 4

Italia

Vincitore senza brillare il Genoa (1-0), domenica, l’AS Roma coglie temporaneamente il quarto posto in Serie A a discapito dell’Atalanta Bergamo.

La Roma, privata del capocannoniere, il centrocampista francese Jordan Veretout (10 gol), assente per un mese (adduttori), e il proprio attaccante bosniaco Edin Dzeko (coscia), sono apparsi timidi contro il Genoa fino a questo colpo di testa su corner di uno specialista del genere (6 dei suoi 11 gol in carriera segnati di testa), il difensore Gianluca Mancini (24 °). Un’apertura di punteggio che sembrava svegliare i compagni, pericoloso per Pedro (27 °) … ma l’incontro ha subito ripreso il suo falso ritmo.

Nella ripresa gli uomini di Paulo Fonseca avrebbero potuto raddoppiare il punteggio di Gonzalo Villar, ma il tiro dello spagnolo è fallito sul palo del vecchio Federico Marchetti (67 °) che ha sfiorato un gol in bavaglio su un controllo poco dopo (73 °). Con questa vittoria (1-0) la Roma coglie temporaneamente il quarto posto (50 punti), sinonimo di qualificazione alla Champions League, a discapito dell’Atalanta Bergamo (49 punti), alla vigilia della sua pericolosa trasferta sul terreno del leader, Inter, lunedì (20:45). Il Genoa resta 13 °.