Foot – Italia – La Lazio rinasce nella corsa alla C1 battendo il Crotone

Italia

Battendo il Crotone (3-2), la Lazio si rilancia nella corsa alla C1, mentre resta su due sconfitte in Serie A.

Sarebbe stata una macchia, ma tutto può succedere e la Lazio ha ritrovato, almeno in parte, il sorriso questo venerdì. Dopo due sconfitte consecutive in campionato (a Bologna, 0-2, poi a terra della Juventus, 1-3), la formazione di Simone Inzaghi ha trovato la via del successo contro il Crotone (3-2), l’ultimo dei la classifica. Ma, come indica il punteggio, questa vittoria non è stata una passeggiata nel parco.

Due volte il Biancocelesti in testa alla classifica, prima Milinkovic-Savic (14 °), poi Luis Alberto (39 °). Per due volte sono stati raggiunti, vittime di una doppietta di Simy (1-1 nel 29 °; 2-2 nel 50 °). Hanno dovuto aspettare fino all’84 ° minuto, e una realizzazione di Caicedo (3-2, 84 °), per convalidare i tre punti.

Ancora settima nella classifica generale, la Lazio è temporaneamente tornata a quattro punti dalla quarta, AS Roma, che domenica si scontrerà con il Parma. Un altro problema la attende ora: se vuole sopravvivere nell’edizione in corso della C1, mercoledì sera dovrà raggiungere l’impossibile. Si trasferisce agli ottavi di finale sul prato del Bayern Monaco, che lo ha travolto all’andata (4-1).