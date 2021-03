14 gite di un giorno da fare da Roma

Sommario

Vuoi avventurarti fuori dalla capitale italiana? Ecco le nostre migliori gite di un giorno da Roma.

Roma è un museo a cielo aperto! Con il suo patrimonio d’altri tempi, la sua atmosfera romantica e la sua rinomata gastronomia, non c’è da stupirsi che la capitale italiana sia una delle mete più amate al mondo.

Se vuoi lasciare il trambusto della grande città, i suoi dintorni sono pieni di villaggi pittoreschi, siti archeologici e isole paradisiache.

Scopri la nostra selezione delle migliori escursioni da Roma!

1. Tivoli

📍 30 chilometri

🚗 In macchina: 30 minuti

🚆 Con il treno : 1 ora di viaggio dalla stazione di Roma Tiburtina

Devo fare: le ville tibetane, il santuario del vittorioso Ercole, i templi

A soli trenta minuti dalla capitale, Tivoli è una delle migliori gite di un giorno da Roma. La città storica ospita una collezione di siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

I suoi principali tesori architettonici sono le tre ville tibetane: Villa Hadriana (II secolo), Villa d’Este (XVI secolo) e Villa Gregoriana (XIX secolo). Da scoprire anche il santuario del vittorioso Ercole, i templi ei resti del suo anfiteatro romano.

2. Parco dei Castelli Romani

📍 25 chilometri

🚗 In macchina: 30 minuti

Devo fare: le ville pontificie e il castello di Castel Gandolfo

Il Parco Regionale dei Castelli Romani è un’area protetta situata sui Colli Albani. È punteggiato da palazzi, castelli e rovine archeologiche. Il parco contiene anche diciassette villaggi, alcuni dei quali meritano una sosta. È il caso di Velletri, Lanuvio, Genzano, Ariccia e Marino, tra gli altri.

Ma la tappa fondamentale è Castel Gandolfo e le sue ville pontificie. La sua visita ti darà maggiori informazioni sulla storia della regione. Salite fino al castello del paese, quest’ultimo offre un incredibile panorama sui dintorni.

3. Padroni di casa

📍 30 chilometri

🚗 In macchina: 30 minuti

🚆 Con il treno : 30 minuti di viaggio dalla stazione di Roma Porta San Paolo

Devo fare: il sito archeologico

Antico porto dell’antica Roma, Ostia è oggi una località balneare che ospita un sito archeologico. Gli elementi più imperdibili di “Ostia Antica” sono le Terme di Nettuno, il Campidoglio, il teatro, il Foro e il suo decumanus maximus, l’asse urbano che attraversa la città.

La maggior parte delle scoperte riportate alla luce risalgono al VII secolo. Vale la pena dare un’occhiata!

4. Cerveteri

📍 40 chilometri

🚗 In macchina: 50 minuti

🚆 Con il treno : 1 ora di viaggio dalla stazione Roma-Termini. Scendere alla fermata Ladispoli-Cerveteri. La fine del viaggio è in autobus.

Devo fare: la necropoli etrusca, il castello di Ruspoli, il museo nazionale delle Cerite

Situata a meno di un’ora di macchina dal capoluogo, Cerveteri è rinomata per le sue necropoli etrusche e le tombe ben conservate. Impressionante, questo elemento non è l’unico sito storico della città.

Raggiungi il Castello di Ruspoli, visita il Museo Nazionale delle Cerite – che raccoglie reperti della necropoli – e passeggia per Piazza San Pietro. Un ottimo tour che più che merita di essere una delle migliori escursioni da Roma!

5. Orvieto

📍 120 chilometri

🚗 In macchina: 1h20

🚆 Con il treno : 1h15 viaggio partenza dalla stazione di Roma Tiburtina

Devo fare: la cattedrale, le antiche residenze papali, i sotterranei

La città di Orvieto è adagiata sopra la valle. È diviso in due parti: il centro storico in alto e il quartiere moderno in basso.

Sono le alture che ospitano i monumenti più belli della città, tra cui la cattedrale del XIII secolo, ex residenze papali e un’intricata rete di passaggi sotterranei. Creato quasi 2.500 anni fa, questo mondo segreto è accessibile ai visitatori.

6. Seduto

📍 175 chilometri

🚗 In macchina: 2h10

Devo fare: la basilica di Saint-François, l’anfiteatro romano, il tempio di Minerva

La cittadina di Assisi deve il suo nome e la sua fama al fatto che vi nacque il santo patrono d’Italia, San Francesco d’Assisi. Il principale punto di interesse della città è la Basilica di San Francesco (XIII secolo), che custodisce reliquie e imponenti affreschi.

Questo luogo di pellegrinaggio merita il suo posto nella lista delle gite di un giorno da Roma. Non andartene prima di aver visto le chiese, l’anfiteatro romano, il tempio di Minerva, il palazzo del Capitano del popolo (XIII secolo) e il Palazzo dei Priori (XIV secolo).

7. Anzio

📍 60 chilometri

🚗 In macchina: 1h

🚆 Con il treno : 1 ora di viaggio dalla stazione di Roma Termini

Devo fare: la spiaggia, il porto, la gita in barca

Conosciuta fin dall’antichità, la cittadina di Anzio è un famoso porto di pescatori che offre bellissime spiagge a circa un’ora da Roma. Località balneare, la città fu anche testimone di uno sbarco decisivo durante la seconda guerra mondiale.

Consigliamo di abbinare una visita ad Anzio a quella di una delle isole costiere (Ponza, Palmarola e Ventotene) durante le vostre escursioni da Roma. Le partenze in battello sono dal porto di Anzio.

8. Santa Marinella

📍 60 chilometri

🚗 In macchina: 50 minuti

🚆 Con il treno : Viaggio di 45 minuti partenza dalla stazione Roma-San Pietro

Devo fare: la spiaggia, il castello di Santa Severa, il museo del mare e della navigazione

Durante la stagione estiva, Santa Marinella diventa il punto di ritrovo per i vacanzieri che vogliono rinfrescarsi su una spiaggia sabbiosa. Il lungomare della località balneare ha caratteristiche abbastanza moderne, solo la sagoma del castello di Santa Severa sembra risaltare.

Costruito nel XIV secolo, questo monumento ospita attualmente un museo sulla storia della regione e un museo del mare e della navigazione.

9. Sperlonga

📍 150 chilometri

🚗 In macchina: 2h

🚆 Con il treno : 1 ora e 30 minuti

Devo fare: le spiagge, la torre Truglia, il museo archeologico, la grotta di Tiberio

Questa destinazione è una delle località balneari più straordinarie d’Italia. Rinomata per le sue spiagge, la città è molto apprezzata dalle famiglie. Fai una passeggiata sul suo lungomare, raggiungi la torre Truglia e prenditi il ​​tempo per visitare il suo museo archeologico.

Quindi, unisciti all’attrazione principale del villaggio: la Villa Tiberio e le sculture della grotta omonima. Questi ultimi illustrano scene dell’Odissea.

10. Lago di Vico

📍 65 chilometri

🚗 In macchina: 1h20

Devo fare: escursionismo, sport acquatici

Il Lago di Vico è una delle migliori gite di un giorno da Roma per gli amanti delle escursioni e degli sport acquatici. Diversi sentieri permettono di scoprire la bellezza dei suoi paesaggi e le tante specie di uccelli che vi hanno abitato.

È anche il luogo perfetto per praticare lo stand up paddle e la canoa. Come puoi vedere, il posto è perfetto per godersi la vita all’aria aperta!

11. Parco Nazionale d’Abruzzo

📍 160 chilometri

🚗 In macchina: 1h45

Devo fare: escursionismo, visita di villaggi

Area protetta di 150.000 ettari, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è il polmone verde d’Italia.

Spesso ignorato dai turisti, riunisce tuttavia paesaggi eccezionali e molte specie animali (orsi bruni, lupi, linci, camosci, ecc.). Durante le vostre passeggiate, avrete sicuramente la possibilità di vederli. Nel parco scoprirete anche splendidi borghi pittoreschi (Opi, Barrea, Alfadena, Scanno…), spesso eretti sul fianco di scogliere, che hanno conservato sagome medievali.

12. Napoli

📍 225 chilometri

🚗 In macchina: 2h10

🚆 Con il treno : 1h10 viaggio partenza dalla stazione Roma-Termini

Devo fare: Piazza del Plebiscito, Galleria Umberto I, Palazzo Reale, Castel dell’Ovo, Museo Archeologico Nazionale

Raggiungibile rapidamente da Roma, Napoli ha un ricco passato che può essere scoperto attraverso i suoi monumenti. Scopri in particolare:

Il Piazza del Plebiscito , una delle piazze più belle di Napoli;

, una delle piazze più belle di Napoli; Il sublime Galleria Umberto I. e il suo tetto in vetro;

e il suo tetto in vetro; Il Castel Nuovo che ospita un grande museo archeologico;

che ospita un grande museo archeologico; Il Palazzo Reale ;

; Il Basilica di Santa Chiara e l’incredibile Castel dell’Ovo, sull’isolotto di Megaride.

13. Vesuvio e Pompei

📍 235 chilometri

🚗 In macchina: 2h30

Devo fare: Monte Vesuvio, il sito archeologico di Pompei

Il Vesuvio e il sito archeologico di Pompei sono tra le migliori escursioni da Roma. Situati a pochi minuti da Napoli, offrono un vero e proprio viaggio nel tempo, nel pieno dell’Antichità. Accessibili a piedi, in navetta o in auto, questi siti sono ideali per escursioni ed esplorazioni.

Quando visiti Pompei, non perderti le terme, i bordelli, gli affreschi e l’imponente Villa dei Misteri. Questi sono i luoghi più affascinanti del sito.

14. La Costiera Amalfitana

📍 280 chilometri

🚗 In macchina: 3h

Devo fare: le spiagge, la visita dei pittoreschi borghi

Situata nel sud-ovest dell’Italia, vicino al Vesuvio e all’isola di Capri, la Costiera Amalfitana è una delle coste più belle d’Italia. I suoi vicoli, pieni di case colorate, si perdono nel mare, su spiagge paradisiache che attirano migliaia di turisti ogni anno.

Estendendosi da Sorrento a Salerno, la costa è punteggiata da molti incantevoli villaggi tra cui Positano, Amalfi e Maiori.

Il nostro consiglio: è meglio prevedere due giorni per questa escursione.