fine esami rimborsati in Germania, sciopero generale in Italia…

La Germania fa pagare i test anti-Covid-19. Niente più folle per ottenere un test gratuito. D’ora in poi, la proiezione costerà tra i 12 ei 30 euro. “Perderemo la visione globale sull’entità del contagio, sarà più difficile rompere la scala della contaminazione” deplora il virologo Martin Stürmer. La Francia seguirà l’esempio venerdì. In Italia c’è stato uno sciopero generale di 24 ore.

I lavoratori italiani sono tornati per le strade di Roma, e in tutto il Paese. Difendono le loro condizioni di lavoro e protestano contro i licenziamenti in diverse aziende. Il malcontento prende di mira anche le scelte del governo, che impone riforme strutturali in cambio di un vasto piano di aiuti europei. Infine, in Austria, un nuovo cancelliere ha sostituito il vecchio: Alexander Schallenberg. L’ex cancelliere, sospettato di corruzione, ha finito per dimettersi.