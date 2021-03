Marius Stankevicius, Lituania nella pelle, Italia nel cuore

Per Marius Stankevicius la partita di stasera sa di derby. Il lituano ha giocato per più di dieci anni sui prati italiani e, nonostante esperienze all’estero, ha sempre tenuto un pied-à-terre nel Bel Paese. Ritratto del biondo alto sotto il prisma transalpino.

“Non con i piedi Marius!” “

Se la Lituania è appassionata di una palla rotonda, è la taglia 6 con un aspetto a buccia d’arancia. Comunque sia, il giovane Marius preferisce il calcio, scelta che accetta perfettamente. Ad esempio, quando i suoi amici si divertono a lanciare la palla il più lontano possibile. Lo fanno con le mani mentre lui insiste con le gambe. Forse è così che ha potuto sviluppare il suo lungo gioco chirurgico. Il suo sogno si è avverato quando si è unito al centro di allenamento dell’FK Ekranas.

La svolta nella sua carriera è arrivata nel settembre 2001, quando la Lituania ha ospitato l’Italia in una partita di qualificazione ai Mondiali in Corea del Sud e Giappone. Titolare nella sua carica di difensore centrale, Stankevicius ha il pesante compito di musare Alessandro Del Piero. Durante il gioco, lui e il squadra nazionale resisti e costringe la Squadra Azzurra al pareggio a reti inviolate.

Questa performance non sfugge agli occhi dei reclutatori. Mentre corteggiati dalla Lokomotiv Mosca, emissari di Brescia si uniscono e strappano il lituano dal club ferroviario russo. Marius si è quindi stabilito in Lombardia nel gennaio 2002.

Da Brescia a Roma via Genova

Gli specialisti italiani rimangono cauti. Si chiedono cosa saprà fare questo giovane efebo dai capelli d’oro nel miglior campionato del mondo. Ciò non gli ha impedito di essere il primo lituano a giocare in Serie A quando ha rilasciato la sua nuova maglia a febbraio.

Dopo un periodo di adattamento – simboleggiato da un prestito a Cosenza – ne diviene titolare indiscusso nel corso dell’esercizio 2003-2004. Purtroppo per lui il Brescia è retrocesso a fine stagione. Scelse di restare e non se ne andò fino al 2008, dopo essere diventato lo straniero con più presenze nel Rondini con 177 presenze.

Dopo la sua partenza, la sua carriera diventa meno lineare. In tre anni alla Samp, ha passato la metà del tempo in prestito in Spagna, al Sevilla FC e poi a Valencia. Nonostante ciò, conserva ottimi ricordi del tempo trascorso con il Blucerchiati, semplicemente rimpiangendo l’eliminazione nel turno preliminare di Champions League contro il Werder Brema dopo un epico ritorno al Luigi-Ferraris.

Mentre sembrava tornare in odore di santità nelle terre liguri, si unì alla Lazio. Ma non darà mai tutta la misura del suo talento, colpa di infortuni persistenti. Unica consolazione è stata la vittoria in Coppa Italia 2013 – che ha visto dalla panchina – contro le rivali dell’AS Roma, il suo più caro ricordo da giocatore. Dopo sarà lasciato libero.

Parte dell’Italia ai Mondiali

Per tre anni, cerca di rianimarsi. Turchia, Germania, Spagna, niente sta andando come previsto. Quindi rivede al ribasso le sue ambizioni e accetta progetti umani come quello del Siena poi dell’AC Crema 1908.

Mentre è socio del club lombardo, gli amici gli raccontano della Nazionale padana, una selezione composta da giocatori professionisti del Nord Italia che dovrebbero volare ai Mondiali CONIFA 2018 “. Ho accettato senza esitazioni perché per me il calcio è prima di tutto una passione », Si confida gianlucadimarzio.com nel 2019. Il resto dell’intervista rivela che Marius è un po ‘impigliato tra i suoi pennelli.

Se per lui questo evento si è svolto in Armenia e in Padania non era riuscito a superare la fase a gironi, la realtà è completamente diversa. L’Inghilterra ha ospitato la grande massa di federazioni non riconosciute dalla FIFA e la Padania è arrivata al 3 ° posto.

Oggi Marius Stankevicius allena l’FC Lumezzane mentre assiste il tecnico lituano Valdas Urbonas. Tipo quello che, dopo tutto questo tempo, non sapeva ancora come fare la sua scelta.