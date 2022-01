Finanza: i tassi di interesse esplodono

Francia 2

Mentre lo stato francese ha beneficiato degli ultimi anni per prendere prestiti a tassi molto bassi, è in aumento da quando l’economia si è ripresa. Quindi quei tassi sono saliti allo 0,27% a gennaio 2022 e gli esperti prevedono un aumento fino allo 0,75% a dicembre 2022″.Stiamo passando da un sistema in cui prendere in prestito era molto conveniente a uno in cui quando prendiamo in prestito, dobbiamo pochissimi soldi ai nostri creditori. Non possiamo spenderli per l’istruzione, la difesa o altri beni che potrebbero essere utili alla società civile ‘, spiega l’economista Natasha Falla.

Tassi di interesse più elevati possono essere costosi nel tempo. I servizi di Percy prevedono un costo fino a 30 miliardi di euro entro il 2030. Anche i paesi dell’Europa meridionale soffrono di questi aumenti. In Italia è dell’1,26% e in Grecia dell’1,53%. Tuttavia, molti esperti affermano che dobbiamo rimanere vigili, ma non c’è pericolo di una crisi nell’eurozona. “Se c’è grande preoccupazione per il debito, è l’Italia a soffrire per prima, prima che si manifesti un grande pericolo per la Francia. L’Italia sarà in qualche modo un barometro del rischio percepito per il debito pubblico in Europa”., rassicura l’analista finanziario Charles Henry Colombier.