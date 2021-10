Film da brivido con 400 profughi nell’Egeo: Atene accusa Ankara di essere in ritardo rispetto all’UE

nel mezzo per operazione di salvataggio più di 400 rifugiati A bordo della nave da carico, che è stata trovata in crociera senza equipaggio nella zona di mare a sud di Creta, Atene mette contro Ankara Dai la colpa al suo governo Recep Tayyip Erdogan colui il quale si rifiuta di conformarsi Con gli impegni che hai preso con lei Unione europea.

Dopo essere salpati cinque giorni fa da costa turca, La nave mercantile – che porta bandiera turca – è stata resuscitata ed era diretta in Italia segnale di soccorso Giovedì mattina a causa di un problema meccanico che stava riscontrando, che ha portato il suo drone a navigare e andare alla deriva a sud di Ierapetra.

Nell’ambito dell’operazione di salvataggio lanciata venerdì mattina dalla Guardia Costiera, la nave cargo rimorchio a vela, accompagnati da imbarcazioni della Guardia Costiera, per essere trasportati in un porto sicuro in Isola di Kos.

I rifugiati dovrebbero essere trasferiti a Centro di accoglienza e identificazione A Pyli di Kos, con una capacità di 2000 persone.

In campo diplomatico, dopo l’iniziale rifiuto della Turchia di accettare il rientro del cargo al suo porto, Atene avrebbe inviato seconda richiesta alle autorità turche, pur rimanendo in linea con Bruxelles e Frontex.

Incolpare la Turchia per la sua posizione, ministro dei trasporti marittimi e della politica insulare, Giannis Plakiotakis, che Ankara “di nuovo rifiutarsi di conformarsi con impegni verso l’Unione Europea”.

“Non ha accettato il ritorno di una nave battente bandiera turca partita da un porto turco, ovviamente a conoscenza della guardia costiera turca e ancora indifferente alla vita umana. La Grecia dimostra ancora una volta di rispettare pienamente il diritto internazionale e che la tutela delle frontiere marittime va di pari passo con la protezione della vita umana”, ha affermato Plakiotakis.

Secondo testimonianze di viaggiatori in contatto con l’organizzazione relazione della barca egea, che ha dato la prima segnalazione di danni meccanici alla nave alla deriva al largo di Creta, i profughi a bordo provenivano da Afghanistan.

“Siamo tutti dall’Afghanistan qui, siamo tutti umani, le persone dovrebbero aiutarci, per favore aiutaci”, ha detto uno dei passeggeri, secondo il materiale audiovisivo pubblicato dall’organizzazione.

Il Rapporto sulla barca dell’Egeo Cita testimonianze di passeggeri secondo cui le condizioni sulla nave sono disastrose, poiché i rifugiati dalla Turchia hanno iniziato a mancare di cibo e acqua fino a quando la guardia costiera non ha aiutato.

Alcuni dei passeggeri sono malati e altri sono svenuti, mentre non si sa se tra loro ci siano bambini.

Syriza: Il governo mette a rischio la vita di 400 persone

“L’allontanamento di persone in mare su una nave senza equipaggio che chiedono assistenza per il salvataggio è una pratica inaccettabile e disumana per un Paese governato dallo stato di diritto, come il nostro, che è vincolato da convenzioni internazionali a tutela della vita marina ed è una prerogativa nazionale”. ricerca e soccorso nella nostra area di responsabilità, si è lamentato. SYRIZA Riguardo alla nave turca che trasportava 400 rifugiati e migranti al largo di Karpathos.

in un annuncio Emesso congiuntamente dai capi della politica estera CatrogalosSpedizione e politica dell’isola .Σαντορινιόςe immigrazione C. PsychogiosSi ricorda che “la Grecia in particolare, che accusa la Turchia di non attuare gli accordi internazionali, non può attuarli quando vuole e Mette a rischio la vita umana– Lasciare 400 persone in mezzo al mare – con il fatto che il vicino non adempie ai suoi obblighi “.