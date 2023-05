FES (M) | La squadra francese inaugura la sua Hall of Fame

Dopo la vittoria contro l’Italia (41-27), la squadra francese ha inaugurato la sua Hall of Fame.

L’importante a Rouen non è stata necessariamente la partita che conta per il burro in cui i francesi sono rimasti seri per dominare facilmente l’Italia (41-27). No, il vero evento della serata, quello che ricorderemo per un po’, è avvenuto dopo l’incontro. Sotto l’impulso di Guillaume Gille, l’attuale allenatore, la federazione francese ha avuto la grande idea di onorare i suoi gloriosi ex campioni creando la Hall of Fame della squadra francese. I criteri per entrare sono drastici: 200 selezioni, sommando i tre titoli principali o essere stato votato miglior giocatore del mondo. Secondo Gille: “Non è facile entrare, ma dovevi fermarti ad alcuni criteri.”

Sono dodici quelli selezionati: Jackson Richardson, Stéphane Stoecklin, Daniel Costantini, Bertrand Gille, Olivier Girault, Joel Abati, Guillaume Gille, Didier Dinart, Jérôme Fernandez, Claude Onesta e Daniel Narcisse. E la FFHB ha approfittato di quest’ultima uscita internazionale della stagione per ingaggiare altre tre leggende che si sono recentemente ritirate in azzurro: Luc Abalo, Michael Guigou e Cédric Sorhaindo. La tripletta ha ricevuto una standing ovation dal pubblico di Rouen al termine di Francia-Italia, e nessuno ha cercato di nascondere la propria emozione. “Uno dei miei più grandi orgogli” sorrise Sorhaindo, lo sguardo umido. “Fare la stessa cosa che in NBA è enorme, dimostra che apparteniamo a una famiglia” ha continuato Michael Guigou. “Essere in mezzo a tutti questi giocatori leggendari mostra il posto che occupiamo nel nostro sport” finito Luc Abalo.

“Una famiglia che sa stare insieme e condividere”

I tre si sono sistemati in primo piano, al centro di un girone d’onore dove hanno intronizzato altre nove leggende della pallamano francese (erano assenti Dinart, Stoecklin e Costantini), dopo essere stati accolti dalla squadra olimpica francese a Tokyo nel 2021. L’ovazione ricevuta da il pubblico ha visibilmente ricordato loro che anche se non indossavano più la tunica blu, non erano stati dimenticati, come Thierry Omeyer, acclamato dal pubblico di Rouen. Ma più che le individualità è stata proposta soprattutto la famiglia della pallamano francese, quella che “sa incontrare e condividere” come ha sottolineato Claude Onesta. “Questi titoli, queste medaglie, sono bellissime perché abbiamo vinto con persone così” continuò Abalo.

I numeri per alcuni dei reclutati sono da capogiro. Michaël Guigou ha 1021 gol per più di 300 selezioni per la nazionale, Luc Abalo ha allegramente superato i 900 successi in azzurro. “Quando inizi nella squadra francese, tutto questo è un po’ inimmaginabile. Ma quando vediamo il numero di gol e selezioni, ci diciamo ancora che è tanto” spiega Guigou, non nascondendo il suo orgoglio di essere intronizzato nella Hall of Fame insieme al suo idolo Jackson Richardson.

È anche sotto gli occhi del figlio Melvyn che il pioniere della pallamano francese è stato chiamato al centro del campo. “È grazie a loro che oggi siamo qui. Mio padre ha segnato la storia della pallamano, è stato l’idolo di tanti giovani, quindi per lui è una grande ricompensa farne parte”. sorrise Melvyn. La storia dirà se, a fine carriera, la maglia del giovane Richardson si unirà a quella del padre negli hangar delle sale dove giocherà la Francia. Il girone delle leggende, invece, integrerà senza dubbio Nikola Karabatic, anche se ha ancora qualche partita in azzurro da fare prima del ritiro. Aveva fatto il viaggio da Parigi per vedere l’omaggio reso ai suoi gloriosi compagni di squadra. A vedere il suo sorriso, la cerimonia gli è piaciuta tanto quanto i 5000 spettatori della Kindarena. E li capiamo…

A Rouen, Kevin Domas