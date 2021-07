Euro 2021: Operazione Città Pulite

Un lunedì mattina molto diverso è sorto in Inghilterra, non solo per la diffusa frustrazione per la sconfitta della nazionale di calcio da parte dell’Italia a Wembley, ma anche perché le strade erano vuote di gente e disseminate di spazzatura.

A partire dalle 4 del mattino, le squadre di pulizia di Londra e di altre grandi città inglesi si sono affrettate a ripulire le strade e le piazze dai resti della sconfitta, con sporadici incidenti che si sono verificati in molti quartieri della capitale britannica, poiché ci è voluta così tanta birra per digerire la vittoria. Gli italiani ai rigori.

Secondo la stampa britannica, lunedì mattina a Londra le strade e le stazioni ferroviarie erano quasi vuote, principalmente a causa della decisione di posticipare l’inizio della giornata scolastica e l’orario di apertura dalle 10 del mattino, visto che la notte è stata trascorsa in tutta Londra. paese finale.

In base al numero di telespettatori, domenica 31,1 milioni di telespettatori hanno assistito alla partita finale tra Italia e Inghilterra, diventando così il terzo evento televisivo più seguito di sempre dalla televisione britannica.

Tuttavia, il risultato negativo non ha impedito ad alcuni inserzionisti di utilizzare il famigerato verso “Il calcio va a casa” per annunciare lungo una stazione ferroviaria che “Il calcio potrebbe non essere tornato a casa questa volta, ma puoi finalmente lasciare il tuo territorio”, riferendosi a revocare le restrizioni dal 19 luglio.

Fonte: Daily Mail, Reuters