Euro 2020 – L’elenco ampliato dell’Italia per Euro 2020

Euro 2020

Prima di Didier Deschamps martedì, Roberto Mancini ha svelato un elenco ampliato di giocatori per Euro 2020 tra giugno e luglio. C’è Marco Verratti.

Un ricco programma attende la Squadra Azzurra da Roberto Mancini dall’inizio delEuro e tuttoItalia ora sa, fino a quattro giocatori, quale gruppo lo rappresenterà. L’allenatore italiano ha infatti annunciato lunedì un elenco ampliato di 30 giocatori. E non c’è stata nessuna vera sorpresa se non per il giovane Giacomo Raspadori (21), autore di un gran finale di stagione con il Sassuolo. Marco VerrattiÈ lì nonostante il suo infortunio al ginocchio. Durante questo Euro l’Italia ospiterà, presso lo Studio Olimpico di Roma, Turchia in opening (11 giugno), Svizzera (16 giugno) e Galles (20 giugno). Mancini ha tempo fino al 1 giugno per annunciare chi saranno i 26 che parteciperanno effettivamente alla competizione.

L’elenco allargato dell’Italia per l’euro